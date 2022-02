Mal rival para el difícil momento que atraviesa el Valencia en liga. Los de Bordalás reciben a todo un FC Barcelona y el técnico es consciente de la dificultad de enfrentarse a «un grandísimo rival», aunque avisó de que «en el campeonato se está notando que cualquier rival tiene su dificultad». El míster elogió al equipo de Xavi pero admitió que están «concienciados de que haremos un gran partido y tendremos nuestras opciones de ganar» y que «hemos de tener una mentalidad ganadora, muy ambiciosa. Jugamos en casa, con nuestra afición que nos dará un plus».

El preparador del Valencia no le dio importancia a las posibles bajas con las que el Barça se presentará en Mestalla y recordó que ellos llevan todo el curso sufriendo por ese problema: «No les veo tantas bajas. Tienen la de Piqué y veremos si finalmente juega o no Araújo. Tienen jugadores con un nivel demostrado para poder competir. Quizás nosotros hemos sido el equipo con más problemas a nivel de bajas y lesiones a lo largo del campeonato», comentó el técnico.

Lo que sí está claro es que Bordalás no podrá contar con Thierry, que sufrió un «esguince en el ligamento lateral de la rodilla». Sin embargo, sí dejó la puerta abierta al ansiado regreso de Paulista: «Es posible que esté ya con el equipo, ha entrenado varios días con el equipo. Está con muchas ganas, recuperado e ilusionado», dijo. «Ahora mismo es una alegría inmensa para él y para todos. Tenemos que ser inteligentes y cautos. Es posible que no esté de inicio porque todo requiere un periodo. Seguro que nos va a dar mucho», añadió.

«Veo a los chicos muy enchufados y con muchas ganas de revertir la dinámica de resultados adversos en los últimos partidos. Siempre están los partidos al 50%, luego el transcurrir del mismo lo irá marcando. Hemos de tener una mentalidad ganadora, muy ambiciosa. La afición nos va a dar un plus. Estoy convencido de que haremos un gran partido», apuntó.

En la rueda de prensa también hubo cabida para tratar la polémica Valencia-Athletic, avivada en las últimas horas por declaraciones desde el bando vasco. Lejos de mostrar indiferencia, Bordalás se puso serio y sacó la cara por su equipo: «Me llama la atención que a falta de tantos días haya un intento de condicionar. Si hubo un equipo perjudicado en aquel partido fue el Valencia CF. Todo mi apoyo a la gente que nos representa y a Ricardo Arias. No vamos a dejar que nos pisoteen de ninguna manera», afirmó.

El entrenador del Valencia también hizo evidente su hartazgo por las críticas a su estilo de juego e incluso retrató al Athletic Club poniéndolos de ejemplo: «No conozco ningún equipo que cuando vaya ganando se den prisa. No conozco en la historia del fútbol ningún equipo que haya hecho eso. Si alguien lo conozca que me lo diga. El Athletic eliminó al Barça y marcó el gol que le dio el pase a la siguiente ronda y no se jugó desde ahí». Bordalás afirmó que el Valencia tiene su «estilo propio» e incluso dejó lo que, aparentemente, pareció un ‘palo’ a Marcelino: «Esto que dicen se dice para descalificar el trabajo de compañeros», sentenció.