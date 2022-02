José Luis Gayà no está descartado para la vuelta de las semifinales de la Copa. Las segundas pruebas médicas a las que se sometió el capitán del Valencia descartaron una lesión muscular grave en los isquiotibiales de su pierna izquierda. El lateral izquierdo no llega al partido de LaLiga del sábado contra el Real Mallorca en el estadio de Son Moix, pero mantiene vivas sus opciones de ayudar al equipo en busca de la final de La Cartuja del 23 de abril. Está difícil, pero no imposible.

El de Pedreguer recayó el domingo contra el Barcelona de sus molestias en los isquios de su pierna izquierda y comienza un nuevo proceso de recuperación. El Valencia-Athletic es el partido más importante de la temporada y Gayà quiere estar sí o sí. La crítica de Medina Cantalejo El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, criticó que clubes como el Valencia hayan utilizado las redes sociales para criticar las actuaciones arbitrales. «No creo que utilizar las redes sociales para criticar de manera interesada a los árbitros sea lo adecuado después de un partido. Las puertas del CTA están abiertas para afrontar las cosas cara a cara». El Valencia ha sido uno de los equipos (junto a Betis y Cádiz) que han utilizado las redes para quejarse del árbitro. «Hay preocupación institucional sobre el respeto a la figura del árbitro. Lo mejor es quejarse cara a cara y no en redes, como a mí me han enseñado», explicó.