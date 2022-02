El portero del Valencia CF, Giorgi Mamardashvili, ha mostrado una camiseta de "No a la guerra en Ucrania" tras finalizar el partido en el Visit Mallorca Estadi. En el mensaje de su elástica, que la llevaba debajo de su equipación verde fosforito, se podía leer claramente en inglés: "No war in Ucraine" y, debajo, el hashtag #StayStrongUkraine (Mantente fuerte Ucrania). De esta forma, el futbolista de 21 años se ha manifestado claramente pedir paz en Ucrania ante la guerra y pedir el fin de la intervención militar rusa en ese país.

