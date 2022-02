Siete partidos sin ganar en LaLiga son muchos. La dramática racha de 2 puntos de 21 que ha hecho del Valencia un equipo de media tabla está pasando factura en todos los estamentos del club. También en Paterna. Ayer se notó en la sala de prensa de la ciudad deportiva. A José Bordalás se le vio más tenso y nervioso que nunca. El técnico subió el tono de sus respuestas y acabó enzarzado con un periodista a raíz de una pregunta sobre los problemas defensivos. «Por supuesto que lo tengo claro lo que le pasa al equipo, pero no se lo voy a decir. Yo soy entrenador de fútbol, no soy un mecánico para hacer diagnósticos», dijo. El equipo necesita ganar como el comer.

Y ese es el objetivo del Valencia esta tarde ante el Mallorca. Bordalás asegura que el equipo ha aparcado la semifinal de la Copa y solo está pensando en LaLiga. «Nosotros hemos preparado la semana y únicamente pensamos en el partido contra el Mallorca. Sabemos que venimos de una mala racha de resultados y queremos cambiarla cuanto antes. Con esa intención vamos a Mallorca», argumentó.

El entrenador insiste en la necesidad de ganar para «no entrar en dificultades» en el tramo final de la temporada. ¿Es arriesgado jugarse la temporada a dos cartas (semifinal y final)? «Estamos en la situación que estamos. No es jugársela a dos cartas. Tenemos la obligación de sumar un buen resultado en LaLiga y sumar puntos para no entrar en dificultades. Luego afrontaremos con el máximo interés el partido ante el Athletic con nuestra afición», explicó.

Además, explicó su grado de frustración una semana después de la derrota contra el Barcelona y su posterior mensaje de «No nos da». «Cuando no gano estoy cabreado. Yo estaba enojado por el resultado. Pero todas las declaraciones son positivas. La mía no es negativa, sino en el cabreo que uno tiene, pero ahora pensamos en lo inmediato. Tenemos el ánimo por las nubes. Cuando termina un partido estás cabreado si no ganas, pero ahora tenemos una mentalidad ambiciosa y es lo que tenemos que hacer», concluyó Bordalás.

Bordalás prefiere no hablar del partido entre el Mallorca y el Valencia como un duelo directo en la zona complicada. «No podemos hablar de ello porque quedan muchos partidos para el final del campeonato. Es un partido muy importante para ir sumando puntos y estar tranquilos en este tramo final del campeonato». El técnico ya dejó claro en la rueda de prensa post-partido contra el Barcelona que hablar de objetivo de Europa tal y como iba la temporada era una «temeridad».

El míster cree que el Valencia no se ha dejado llevar en LaLiga por la buena marcha en la Copa del Rey. Así lo explicaba en la ciudad deportiva. «Sí, puede ser que esa sensación de aferrarnos a la posibilidad de llegar a la final haya hecho que el entorno desvíe la atención real de la competición, pero no el equipo. Es normal porque la ilusión del aficionado, que ve la posibilidad de llegar a una final. Nosotros no podemos desviar la atención ni un ápice de lo que realmente interesa.

El técnico del Valencia dejó abierta la puerta de la vuelta a la titularidad de Gabriel Paulista este sábado contra el Real Mallorca. El entrenador conversó con el futbolista al final de la sesión y en las próximas horas tomará una decisión. Así lo explicaba ayer en sala de prensa el entrenador: «Irá en función de las sensaciones que tenga, he hablado con él. Mañana veremos si juega de inicio o durante el transcurso del partido. Pero es una muy buena noticia», manifestó el técnico.

Buenas noticias también para José Luis Gayà: «En principio, las sensaciones son mejores que el día del partido contra el Barça y vamos a ver si lo podemos recuperar lo antes posible». Este sábado se quedará trabajando en doble sesión en Paterna. También fue baja Cheryshev por grastroenteritis.