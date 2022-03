Se veía venir. La presión de Bilbao ha tenido premio. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha designado al colegiado extremeño Jesús Gil Manzano para dirigir el la vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el Valencia CF y el Athletic Club el miércoles (21:30 horas) en Mestalla. Un árbitro que no gusta al valencianismo y ha perjudicado al equipo esta temporada.

Gil Manzano ha dirigido al Valencia esta temporada dos veces. La primera fue en el Valencia-Getafe de la primera jornada de LaLiga a mediados de agosto. El extremeño expulsó a Hugo Guillamón en el minuto 3 por una falta que se ha repetido durante la temporada y no ha tenido el mismo castigo.

Aunque en el recuerdo del valencianismo queda la segunda. Fue en la derrota del Camp Nou en LaLiga del 17 de octubre. Gil Manzano se inventó un penalti de José Luis Gayà a Ansu Fati que dio la vuelta al mundo por injusto y que indignó al capitán. «Todos coinciden que toco el balón antes y puede haber un ligero contacto, pero yo toco el balón. Las tomas siempre engañan. Falta ver cómo se ha visto en la televisión, en unas me dicen que se ve muy claro que toco el balón y en otra puede parecer que hay contacto. Pero yo toco el balón y es lo de siempre, pitan lo que quieren».

Más suerte ha tenido el Athletic con el árbitro. Gil Manzano, que encima viene de un polémico Getafe-Alavés, ha pitado tres partidos al conjunto vaso esta temporada y ninguno con derrota. Dirigió el Atlético-Athletic (0-0), el Athletic-Betis (3-2) y la victoria de los de Marcelino García Toral al Real Madrid en la Copa.

La designación del extremeño no ha gustado en el valencianismo por los precedentes de la temporada y porque se entiende como una provocación por todo lo que se había hablado del árbitro desde que el Athletic puso la maquinaría de presión en funcionamiento al final de la ida. Marcelino abrió la veda en San Mamés. «Vi situaciones más propias de regional que de una semifinal, hubo 44 minutos de juego. Hay motivos para quejarse del arbitraje». El primero en seguir su discurso fue Raúl García. «Cuando no se quiere jugar es muy difícil. Los minutos de juego están ahí». Luego le siguió su presidente Aitor Elizegi. «A mí me gustaría que los partidos fuera de casa sean como los que plantea el Athletic. Con ritmo y frecuencia, con entrega, con pocos parones del juego... Al árbitro que designen le pido que trabaje en esa dirección». El Athletic, más allá de su guerra con los horarios, ha querido condicionar al estamento arbitral desde que acabó el partido de ida y viendo la designación parece que lo ha conseguido. Desde Bilbao ahora esperan que Gil Manzano haga justicia y castigue el «antifútbol» que según el entorno del Athletic abandera el estilo de Bordalás. «Los leones y Gil Manzano no deben dejarse enredar por el planteamiento del técnico del Valencia», ya dicen. Estada Fernández estará en el VAR.

Su conexión con el club vasco

Por si fuera poco, a Gil Manzano le persigue desde hace años una conexión con el conjunto vasco. En 2014, en un Betis-Athletic en el Villamarín, unos seguidores del conjunto bilbaíno fueron fotografiados con una bandera del Athletic y al lado una de Extremadura, tierra natal del colegiado, en la que se podía leer: ‘Higuera de la Serena’ (una peña del Athletic en Extremadura) y abajo ‘Gil Manzano’. Tras aquel partido, estuvo en la nevera y no dirigió al Athletic hasta mayo de 2015.