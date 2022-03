Como buen capitán, y no uno cualquiera, José Luis Gayà está como loco por jugar el partido más importante hasta el momento de la temporada para el Valencia CF. La arena del reloj está apunto de consumirse y, a falta de un solo día para que el Athletic Club de Marcelino trate por todos los medios de tomar Mestalla, el lateral de Pedreguer sigue entre algodones, apurando cada hora de su recuperación para ver su nombre en el once inicial del miércoles.

Desde luego se trata de una misión muy complicada. Gayà cayó lesionado el día 20 de febrero, en la jornada vigésimo quinta de liga ante el FC Barcelona. Casualidad o no, se trataba de su reaparición tras haberse perdido el partido en Mendizorroza. El miércoles, día clave, se habrán cumplido 10 días desde que inició su recuperación. A priori, poco tiempo parece al tratarse de una lesión en los isquios, zona siempre comprometida.

Por el momento, las últimas referencias no invitan al optimismo. El pasado lunes, segundo entrenamiento tras regresar de tierras baleares, Gayà no completó la sesión junto a sus compañeros. El capitán dedicó el grueso del entrenamiento a realizar carrera continua. Claro síntoma de que sus isquios no están todavía en condiciones óptimas para jugar, y menos tratándose de un partido de tal exigencia como es una semifinal de Copa.

Sin embargo, a estas horas la presencia de José Luis Gayà el próximo miércoles a las 21:30 horas no está descartada ni mucho menos. Ni siquiera su nombre en el once inicial. El club es consciente de la importancia, en primer lugar del partido al que se enfrentan, y en segundo lugar del propio jugador dentro del vestuario. De lo que seguro son plenamente conscientes ambas partes, tanto cuerpo técnico como jugador, es del riesgo que entraña darle minutos a Gayà en su situación. El defensa no jugaría al cien por cien de sus posibilidades físicas y, lo que es peor, el riesgo de una lesión todavía más grave sería evidente.

Aunque sea poco, al Valencia aún le queda algo de tiempo para tomar la decisión final. En ese debate, los dos últimos entrenamientos tendrán mucho que decir. Y es que, efectivamente, al equipo aún le restan dos sesiones más antes de buscar el billete hacia una nueva final de Copa del Rey. La plantilla saltará de nuevo al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna este martes a las 10:45 horas, en lo que será la última práctica con alta carga física. Para el miércoles, el mismo día de partido, está prevista por la mañana una sesión mucho más suave, más pensada para ultimar detalles y hacer conjura.

El capitán lo tiene muy claro

Quien sí lo tiene claro es Gayà. El de Pedreguer quiere apurar y forzar como sea para ayudar a sus compañeros en un día tan importante. La posibilidad de luchar de nuevo por un título elevaría el prestigio de una temporada que, a falta de la resolución final en las 12 jornadas que restan, va por camino de no cumplir el objetivo en liga. El partido ante el Athletic es mucho más que una simple semifinal, incluso más que un título. La posibilidad de regresar a competición europea está más cerca que nunca y la opción más rápida es a través de la final en Sevilla.

Así pues, con todo el torbellino de emociones que sobrevuela a estas horas el entorno valencianista, la decisión final sobre Gayà no se tomará hasta el mismo día del partido.