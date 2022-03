El de esta noche es uno de esos partidos en los que la comunión equipo-afición redobla su fuerza. Los precedentes, la marcha del equipo en otras competiciones o situaciones externas pasan a un segundo plano y desde horas antes del partido el valencianismo da el ‘do’ de pecho para poner su granito de arena en busca de la gloria. José Bordalás lo percibe en sus carnes y en la rueda de prensa previa al partido no perdió ninguna oportunidad de poner en valor el peso de una hinchada a la que sacó a relucir con insistencia: «Desde que llegué al Valencia me he dado cuenta del sentimiento que tiene la gente por su club, que son aficionados de toda la vida, desde que eran niños viven y sufren. Queremos darles una alegría», explicó.

El poder de Mestalla tiene prendado al técnico, que siente muy cercano el apoyo de la gente, que se ha volcado con él desde que aterrizó como una figura para la esperanza en el resurgimiento del club: «Estoy tremendamente agradecido al reconocimiento a que se valore mi compromiso y dedicación. No sabría definirle el porqué. Sí que me siento reconocido y eso para cualquier profesional es una grandísima satisfacción. Eso me hace dar cada día más de mí. Tengo un compromiso enorme con este club, con esta afición y no quiero decepcionarles», manifestó el técnico alicantino, en deuda con la parroquia valencianista por el respaldo que le está brindando.

Bordalás cree que el público puede jugar un papel fundamental en la eliminatoria y declaró que percibe en las calles el aroma a partido especial y diferente al resto, confesando que estos días le están parando por la calle tanto a él como a sus futbolistas para darles ánimos de cara a alcanzar una nueva final copera.

Sobre esta circunstancia en las calles de la ciudad, el entrenador valencianista explicó que ha visto a sus jugadores conscientes de «la repercusión y la responsabilidad» que tienen con la hinchada blanquinegra de cara al gran encuentro de esta noche en el Coliseo de la Avenida de Suecia. Además, el entrenador expuso que todo lo que se está moviendo en las últimas semanas hace «tremendamente complicado» aislar al jugador, pero que hay que saber «convivir con esta presión» y que ve a sus jugadores «muy tranquilos» y centrados en hacer un buen partido contra el Athletic.

Bordalás se mostró muy motivado con la cita que tiene por delante, «muy importante» también para él en su carrera como técnico y aseveró que ahora que juegan en la vuelta en el estadio de Mestalla van a hacer «vibrar y disfrutar a la afición». La polémica ha estado latente desde que empezó el partido de ida en San Mamés. Desde tierras bilbaínas se ha vertido muchas quejas sobre los horarios y una feroz crítica al juego del Valencia CF. José Bordalás contestó con firmeza a lo segundo. «¿Cuál es el modelo de juego del Valencia? ¿Cuál es el modelo de cada equipo? Me hace gracia. El 99 por cien estoy seguro que no sabe a qué juega el Valencia», expuso, desafiando a sus críticos.

Marcelino se quita presión

Marcelino García Toral quitó presión a su Athletic Club de cara al partido de esta noche. El entrenador del cuadro bilbaíno compareció en rueda de prensa en la tarde de ayer martes, horas después de que hiciera lo propio José Bordalás. El técnico asturiano se refirió al alicantino, a pesar de que aseguró no estar al tanto de sus palabras: «No estoy pendiente de las declaraciones de los demás, mi máximo respeto a Bordalás, sino de qué debemos hacer para ganar ese partido». Además, negó haber tratado de influir en la eliminatoria: «Los hechos son irrefutables y he relatado lo acontecido en la ida y en los horarios, no he querido condicionar nada ni a nadie». Sobre el ambiente que se encontrarán los leones, Marcelino se refirió así a Mestalla: «No me gusta hablar de encerronas, su afición va defender a su equipo como lo hace la nuestra, sé lo importante que es llegar a una final para ellos en un año irregular». En cuanto a su pasado valencianista, el asturiano aseguró que mantiene su buen recuerdo: «Siempre hay personas que intentan destruir eso pero no lo van a conseguir por mi parte, ya que soy una persona sensible y agradecida». Por otro lado, el entrenador dijo respetar el modelo de juego de los de Bordalás, aunque aprovechó para simplificarlo: «El Valencia juega con mucha intensidad en el duelo, un ataque directo prácticamente sin participación de los centrocampistas en la elaboración». Después del análisis del juego valencianista, el cántabro quiso referirse por una vez a lo que debe hacer su equipo para pasar la eliminatoria: «Tenemos que querer el balón, tenemos que tener iniciativa, y tenemos que buscar progesión y finalización, y tenemos que intentar darle ritmo al fútbol a través de combinar».