El nombre de José Luis Gayà ha marcado la previa de la vuelta de la semifinal de Copa del Rey desde que se retiró con dolor en el partido de ida. El capitán lleva muchos días trabajando a destajo para llegar, cargándose a dobles sesiones, acudiendo a la Ciudad Deportiva de Paterna incluso en días libres y José Bordalás no lo descarta. Ayer entrenó toda la sesión y el equipo espera que su líder dentro del campo pueda estar disponible para la batalla que va a ser el encuentro contra el Athletic Club.

«El jugador ha entrenado con normalidad. Está bien, no obstante nos queda una sesión en la misma mañana del partido. Hablaremos tranquilamente a ver cómo está, no he tenido tiempo de hablar después de la sesión. No ha habido ningún problema, ha entrenado bien», explicó el preparador alicantino, que quiere tener al ‘14’ por su solvencia defensiva, capacidad para dar profundidad y llegada a la banda izquierda y por el peso espiritual que tiene dentro del terreno de juego para sus compañeros.

Con esto, el lateral de Pedreguer apurará hasta el final para tomar la decisión, aunque su predisposición en máxima y si está listo será titular en el partido más importante de la temporada. Su presencia, además, gana en importancia con el regreso de Nico Williams, que se perdió el partido de ida y que se postula como una de las principales amenazas del combinado que dirige Marcelino. También porque su relación simbiótica con Bryan Gil es una de las grandes fortalezas que tiene el Valencia para hacer daño a su rival.

Dos de los pilares fundamentales del equipo como son Gabriel Paulista y Hugo Guillamón sí que llegarán al partido a un nivel alto. Los dos componen parte de ese engranaje de seguridad defensivo que tan buen resultado dio a principios del curso y pueden ser capitales para dar muchas posibilidades de ganar al equipo.

El central regresó con una gran actuación y un golazo ante el Mallorca y Bordalás se mostró «sorprendido» en sala de prensa por su nivel físico, mientras que el centrocampista, ya sin máscara, está para recuperar la titularidad. Precisamente el partido de Liga en Mestalla contra los bilbaínos fue el mejor del canterano en términos de creación y destrucción en lo que va de temporada y su presencia se antoja clave para gobernar la medular.