Tras el triunfo 1-0 ante el Athletic Club que permite al Valencia CF alcanzar la final de la Copa, el técnico José Bordalás puso en valor lo logrado y aseguró que de ayer fue «un día muy feliz». «Durante mi carrera he conseguido ascenso y en Europa League casi a la semifinal... pero llegar a una final de Copa del Rey con el Valencia es increíble», afirmó sin desvelar qué equipo prefiere para la final entre Betis o Rayo.

«Hemos disfrutado y estamos disfrutando todos en un partido muy bonito por lo que había en juego. Me alegro muchísimo por ellos [los jugadores]», añadió antes de remarcar que «siempre trabajas para conseguir disfrutar de estos momentos en el fútbol». Y respecto al apoyo de la afición, Bordalás resaltó que había sido «impresionante. Lo que he vivido a la llegada es impresionante. No sabría explicarlo. He vivido momentos parecidos pero no como este».

Respecto al encuentro, el técnico destacó que el equipo había hecho «un partido perfecto a nivel defensivo, muy serio. Lo poquito que nos han generado lo hemos solventado de manera muy notable. Al final este tipo de partidos se consigue de esta manera. Hemos sido justos vencedores». En este sentido, Bordalás apuntó que Guedes había hecho «un golazo» que «nos va a servir para afrontar lo que queda de campeonato con la máxima confianza». Respecto a la lesiones de Gayá y de Paulista, del primero señaló que se había «resentido de la lesión» y del segundo que «él cree que no hay lesión pero notaba que si seguía podía romperse. Le haremos pruebas mañana [hoy]».

Minutos antes, Gonçalo Guedes había asegurado que fue «una gran victoria» y «merecida» y que el poder pelear por un título es «bueno» para un vestuario que no lleva la mejor de las temporadas. «El día fue fantástico. El recibimiento de la afición nos ayudó mucho e hicimos un gran partido, aprovechamos el ponernos por delante y luego aguantamos el resultado. Es una gran victoria, el equipo estuvo muy bien, hicimos lo que el míster nos pidió y creo que es merecido», señaló Guedes al micrófono de 'DAZN'. «Ahora toca recuperarse bien porque vamos a Sevilla a dar lo máximo para llevarnos la Copa», apuntó José Luis Gayà desde el balcón de Mestalla donde los jugadores celebraron el triunfo con los seguidores.

Una eliminatoria «igualada»

Por su parte, el técnico del Athletic Club, Marcelino García Toral, inició su rueda de prensa felicitando al Valencia CF por su triunfo. «El Valencia ganó de forma legal esta eliminatoria y hay que felicitarle. Nuestro juego ha sido muy bueno pero a veces sucede esto, cualquier equipo te puede ganar», destacó.

En este sentido, el extécnico valencianista señaló que la eliminatoria había sido «muy igualada como se preveía» y, al final, «ganó el que metió un gol más». «Nos hizo daño encajar en el primer tiempo. En el segundo nos precipitamos en exceso», explicó sobre el encuentro. Y de cara al futuro pidió a su afición «que nos sigan apoyando, que vamos a seguir trabajando y el equipo lo merece porque no entregó el partido y pequeños detalles se pusieron del lado del Valencia».