Navegar en aguas bravas solamente está a la altura de los mejores marineros. José Bordalás es uno de ellos. Llegó para comandar a un Valencia en un momento histórico muy complicado y a pesar de las dificultades, su capacidad de mando le ha hecho ganarse por completo al pueblo de Mestalla, que bajo el balcón de la Avenida de Suecia le brindó su amor sincero. «Bordalás te quiero», fueron las palabras que emanaron del griterío de miles de personas congregadas con banderas y bengalas, sellando a fuego un vínculo con su entrenador.

La temporada no está siendo sencilla, el equipo ha pasado por malas rachas en competición de Liga, pero nunca ha dejado de competir y mostrar una versión honrada y trabajadora. Es por ello que el aficionado valencianista, comprensivo con la coyuntura y creyente en la capacidad de Bordalás para construir algo sólido, no ha dudado de su técnico ni en los momentos más críticos. Tras eliminar al Athletic y en un momento de pura catarsis, la afición redobló su apuesta en el técnico, convirtiéndolo en uno de los principales protagonistas del festejo.

El técnico sale muy reforzado de esta eliminatoria. Se siente más líder que nunca. Ante las acusaciones de ‘antifútbol’ y demás descalificativos recibidos en las últimas semanas, el equipo y la afición han cerrado filas entorno a él y su forma de ver el fútbol. El Valencia pasó a la final cuajando una actuación con el sello del técnico muy marcado, pugnando fuerte por los balones divididos, yendo a buscar al rival a campo contrario y atacando de forma muy vertical. Su mensaje ha calado entre los jugadores, a los que abrazó uno a uno a la entrada del vestuario y con los que se sumió en la locura celebrando el triunfo empapado en champagne.

Agradecido

El entrenador percibe ese apoyo, lo comentó en la previa del encuentro y lo ratificó en el post-partido: «Me llena de satisfacción que la gente reconozca nuestro trabajo y compromiso. Les doy las gracias», expuso un Bordalás que echó también un capote a su cuerpo técnico: «Están ayudando muchísimo, no salen como yo a rueda de prensa, pero tengo un magnifico cuerpo técnico que se merecen este triunfo y estar en la final», reivindicó.

El afecto es mutuo. Mestalla expresó su apoyo al entrenador, pero también el propio Bordalás expuso la emoción que le suscitó el clima que se generó en el coliseo valencianista desde horas antes del partido. «Lo que he vivido a la llegada es impresionante. No sabría explicarlo. He vivido momentos parecidos pero no como este. Ha sido impresionante, no podía comunicarme con los jugadores. Temblaba todo. Nos ha dado una energía una fuerza increíble, sino es por ellos habría sido mucho más complicado. Durante mi carrera he conseguido ascenso y en Europa League casi a la semifinal... pero llegar a una final de Copa del Rey con el Valencia es increíble. Me alegro por esta afición increíble, se lo merece», explicó el alicantino en sala de prensa después de vivir su primera gran noche en el banquillo local de Mestalla. La unión técnico-hinchada es más sólida que nunca.