José Bordalás habló del futuro de Bryan Gil y Hugo Duro en el Valencia CF. Los dos futbolistas, cedidos por el Tottenham y el Getafe respectivamente, están «aportando muchísimo» y están muy bien valorados por el entrenador. Bordalás no esconde que le gustaría que siguieran la próxima temporada: «Son dos jugadores que han llegado y nos están aportando muchísimo. Ahora mismo estamos centrados en la temporada actual y no pensamos más allá del día a día. Sabemos de la dificultad y sabemos que será más difícil con Bryan porque no tiene opción de compra. Con Hugo sí la hay. Indudablemente serían bien acogidos para seguir».

La afición del Valencia pidió la continuidad de los dos futbolistas durante las celebraciones del miércoles en Mestalla a grito de «¡Bryan, quédate!» y «¡Hugo, quédate!». La situación no es la misma para los dos. El Valencia tiene decidido hacer efectiva la opción de compra de 4 millones por el delantero. La continuidad de Bryan es más difícil. No hay opción de compra y pertenece al Tottenham. Conte tiene la última palabra. De no quedarse en Londres, la competencia es dura. De momento, el Valencia ya se ha hecho un hueco en el corazón de Bryan. Está «muy agradecido al club» y la afición y eso no es poco.

Más allá del mercado de fichajes, la preocupación de Bordalás ahora es aparcar la final de la Copa y centrarse en LaLiga. «Hemos estado viendo imágenes del rival y sus fortalezas. Y, sobre todo, hemos comentado que debemos centrarnos en Laliga y no en lo anterior. Esa tiene que ser la capacidad del equipo. Tenemos que centrarnos en LaLiga. Cuando llegue la final ya la prepararemos con tiempo. Mañana tenemos un partido tremendamente importante. Volvemos a jugar de local y hace tiempo que no ganamos en LaLiga de local. No podemos pensar que la temporada está hecha por estar en la final. Nos enfrentamos a un Granada que se está jugando muchísimo y no va a ser un rival fácil», manifestaba.

Bordalás reconoce que el esfuerzo del miércoles puede pasar factura. «Puede ser un hándicap, pero somos profesionales. Hay que cambiar el chip a nivel mental. No podemos pensar en que hemos tenido menos días que el rival. Esto forma parte de la alta competición. Los equipos buenos juegan varias competiciones y hay que estar preparados. Debemos afrontar el partido de mañana con el máximo interés ante un equipo que tiene buenos jugadores aunque no esté bien clasificado. El año pasado, con casi la misma plantilla, hicieron una gran temporada. Suárez, Milla, Molina, Puertas, Machís... tienen buenos futbolistas», prosiguió.

Bordalás reconoció que Peter Lim le felicitó por la final de la Copa del Rey a través de Anil Murthy. «El presidente me trasladó las felicitaciones de parte de la propiedad. No le doy importancia a tener una reunión o no. Yo hablo diariamente con el presidente y me traslada las impresiones de la propiedad». Preguntado por su liberación dijo: «Yo no me considero protagonista de nada. El protagonista es el Valencia y su afición. Se ha liberado la plantilla y también los aficionados», concluyó.