Con Mestalla todavía sumergido en un sueño que el Valencia pudo hacer realidad el pasado miércoles, los de Bordalás saltaron al verde con esa marcha más provocada por los éxitos recientes del equipo. El Valencia sacó provecho de su principal argumento futbolístico de los últimos encuentros, la solidez defensiva, y superó a un endeble Granada a pesar de la multitud de cambios que el técnico reflejó en el once inicial. Hasta ocho futbolistas nuevos con respecto al último once ante el Athletic hicieron posible que el equipo conservara tres puntos vitales para la escalada en liga. Guedes primero, Maxi , inmediatamente después, y Soler dieron forma a una victoria que reactiva LaLiga como otra opción, todavía muy complicada, para llegar a puestos europeos.

Ni un minuto tardó Guedes en levantar a todo Mestalla de sus asientos, con un eléctrico autopase que apunto estuvo de convertirse en penalti. A pesar del prometedor inicio, los primeros minutos no fueron un camino de rosas. Lato, titular en sustitución del lesionado Gayà, tuvo que retirarse nada más comenzar el encuentro. El Granada, aprovechando el desconcierto y la inferioridad numérica hasta que pudo entrar Jesús Vázquez, puso en serios problemas a Jaume con dos ocasiones consecutivas muy claras. Pasaban los minutos y el ritmo acelerado no frenaba. El Valencia fue capaz de hacerse con la posesión del esférico, pero los despistes defensivos propios permitieron al Granada seguir poniendo sobre aviso a la zaga blanquinegra. Como en una pérdida en el costado izquierdo que apunto estuvo de convertir Milla en el primero del partido. Minutos después Marcos André completó una buena conducción pero su disparo, raso y sin demasiada potencia, se marchó lejos de la portería de Maximiano.

Cömert vio la primera tarjeta amarilla del choque en el 26’ al cortar una contra prometedora. A Yunus le ocurrió lo propio poco después, aunque la jugada que interrumpió el estadounidense prometía mucho más. Con el ritmo del partido mucho más pausado que en sus inicios, y con un sediento de gol Marcos André, que gozó de la mejor ocasión del tramo final, el colegiado decretó el fin de una primera mitad cargada de tensión, intensidad y buenas oportunidades para ambos equipos.

Como si de un calco de la primera parte se tratarse, la segunda arrancó con el mismo protagonista buscando hacer daño. Un pase de Guedes dejó a Maxi en una muy buena posición. El uruguayo se la devolvió dentro del área al luso y este quiso rizar demasiado el rizo con otro pase. Sin embargo el Valencia sí encontró el premio a la insistencia. Tras una falta provocada por Foulquier, Soler colgó un centro al primer palo como marcan los cánones para que Guedes cabeceara al centro de las mallas cuando solo habían transcurrido 3’ del segundo periodo.

Y cuando Mestalla aún cantaba el gol del luso, el equipo de Bordalás encontró la fórmula secreta. Guion calcado y mismo final. Solo que esta vez con distinto protagonismo. Maxi remató con la testa al segundo palo un gran centro de nuevo de Soler en el minuto 51. Sin embargo, la alegría no pudo transformarse en tranquilidad y, tan rápido como el Valencia amplió distancias, el Granada las recortó, aprovechando una mala acción defensiva de Cömert que se acabó convirtiendo en un gol en propia puerta de Jaume en el minuto 56.. El Valencia trataba de recomponerse tras el gol visitante cuando Maxi provocó, con el suspense de un posible fuera de juego, un penalti que Soler no perdonó. El Valencia se hizo con su segunda victoria consecutiva en liga en un tramo delicado de la temporada y lo más importante, el técnico parece haber recuperado futbolistas que hace no demasiado tiempo parecían olvidados para la causa.