El entrenador del Valencia, José Bordalás, mostró su satisfacción, tras ganar al Granada por 3-1 en Mestalla, por haber tenido una semana que calificó de «fantástica» y «muy buena».

«Estamos muy felices por una semana con tres victorias, dos en liga y una en Copa con la clasificación a la final incluida. Pese a los contratiempos para este partido, por sanciones y jugadores tocados y enfermos, los que han participado han estado a buen nivel. Les doy la enhorabuena a todos», dijo.

«Ahora confiamos poder mantener esta buena racha pero como ha demostrado el Granada va a ser difícil y el Getafe va ser también muy difícil porque está todo muy igualado»,añadió el entrenador alicantino.

Lamentó que el equipo no tuviera más tranquilidad con el marcador a favor en algunos momentos, pero dijo que en líneas generales ha sido un partido «bueno» tras haber tenido poco tiempo de entrenamiento tras el partido de Copa del miércoles.

También se mostró contrariado por la temprana lesión de Toni Lato. «Ha recaído, se encontraba bien pero se ha lesionado. Jesús Vázquez ha entrado si calentar apenas, pero ha estado bien cuando no era tarea fácil», indicó.

«Además, hemos jugado en defensa con jugadores poco habituales en esa demarcación y aunque hemos sufrido en la primera parte, en la segunda hemos mejorado y conseguimos adelantarnos pronto y marca enseguida el segundo», destacó en su análisis del partido.

Finalmente, expuso su satisfacción por el rendimiento de Marcos André y Maxi Gómez y en especial a Gonçalo Guedes, del que destacó «su compromiso» y que está en «su mejor momento».

Maxi: «No sabía si era ‘off side’»

Maxi Gómez afirmó en declaraciones a Movistar LaLiga que la semana ha sido muy buena para el equipo, pero que no se plantea retos a largo plazo sino que quiere ir paso a paso. Maxi, que marcó un tanto y fue objeto de un penalti, señaló que un delantero quiere lograr goles, peor que no siempre lo consigue «Lo que me deja contento es el trabajo de todo el equipo», agregó. Sobre la jugada del penalti que cerró el marcador a favor del Valencia, indicó que el defensa rival le dio una patada en el gemelo. «Lo único que no sabía en ese instante es si estaba o no en fuera de juego», dijo.