José Bordalás se verá las caras frente a sus ex en el Getafe esta noche en el Coliseum. Allí tal y como reconoció el propio técnico se reencontrará con mucha gente conocida y con la que «mantiene relación» en todos los ámbitos del club. Sin embargo hay un nombre que destaca por encima de todos: Mauro Arambarri. El mediocentro es un futbolista que siempre le ha gustado a Bordalás y por el que ya hizo fuerza para que firmara por el Valencia. Esta vez volverá a estar enfrente del entrenador alicantino, que asegura no haber hablado con él: «No, no. No es momento. Es jugador del Getafe y no he hablado con él, ni voy a hablar. Estamos en la competición y sería poco respetuoso. El sábado saludaré a mucha gente querida. A Arambarri i Djené también, les tengo mucho aprecio. Me alegrará volverles a saludar y desearles lo mejor», aseguró.

Asimismo también se le preguntó por la posibilidad de que el Valencia consiga ampliar la cesión de Bryan Gil. Bordalás se limitó a elogiar al futbolista por su impacto inmediato en el equipo y centró su mirada en la Liga: «No tengo conocimiento y obviamente ahora mi club sabe que estoy centrado en la competición y cualquier movimiento me lo comunicarán. Bryan nos está aportando y ayudando mucho, pero pertenece al Tottenham y cuando llegue el momento se abordará esa oportunidad». Otro de los nombres propios fue Hugo Duro. El madrileño también vuelve a casa y Bordalás tiene claro que será especial para el delantero: «Él siempre tiene una alta motivación. Él es de allí, tiene a su familia y será especial. Será la primera vez que se enfrenta al equipo en el que ha estado toda la vida. Es un chico muy profesional y ya ha demostrado el compromiso que tiene con el Valencia. Intentará ayudar al equipo a conseguir la victoria». Bordalás se reencontrará con el que fuera su presidente Ángel Torres, del que sigue pensando que es el mejor presidente que ha tenido. «Lo digo porque pienso que es así. No se tiene que ofender nadie. Anil es un gran presidente, pero para mí, Ángel ha sido el mejor. Tenía una relación muy estrecha con él y la sigo manteniendo». Agradecimiento a Quique El alicantino tuvo palabras de agradecimiento al técnico azulón Quique Sánchez Flores por sus últimas palabras en las que salió en defensa del estilo de juego del Valencia tan criticado en las últimas semanas desde Bilbao. «Siempre es de agradecer que un colega de la talla de Quique se pronuncie así. Es un grandísimo compañero y nunca ha tenido una mala palabra para un colega. Es un gran profesional y tiene todo mi reconocimiento. Le cambió la cara al Getafe», acabó.