José Bordalás, entrenador del Valencia, aseguró que el punto que sumó su equipo ante el Getafe tras empatar 0-0 no lo valora «muy positivamente» aunque reconoció que sus jugadores por lo menos fueron «muy consistentes». «Ha sido un partido muy disputado, trabado y con pocas ocasiones. El Getafe se jugaba mucho y ha sido un partido de interrupciones, tarjetas y parones. Poco fútbol porque los equipos lo han impedido. Se estaba muy cerca y los espacios lo han impedido. Nos ha costado llegar al campo contrario por la presión del Getafe, que es un gran equipo y nos ha impedido crear fútbol. Era el guión que esperábamos. No se valora muy positivamente el punto, pero hemos sido muy consistentes», declaró.

Además, valoró su regreso al Coliseum Alfonso Pérez, donde entrenó durante cinco temporadas al Getafe y dijo que fue «entrañable» por todos los buenos momentos que vivió en la entidad madrileña.

«Mucho cariño de la afición, del presidente, de muchos jugadores. Conozco a todos. Ha sido entrañable y extraño. Ahora defiendo los intereses del Valencia y le deseo al Getafe lo mejor para que sume los puntos. Seguro que lo consigue porque tiene magníficos jugadores, entrenador y afición», apuntó. Asimismo, comentó que la intención del Valencia era conseguir «los tres puntos» frente al Getafe, del que dijo que tenía mucha necesidad por la situación en la que se encontraba cercana a las posiciones de descenso. «Nos han ganado muchas segundas jugadas. Han estado atentos en todas las acciones y nos han creado problemas. Era lo que esperábamos. Queríamos los tres puntos pero no era fácil. Hay que quedarse con la actitud de los futbolistas. Nos ha faltado crear juego y situaciones. Pero el Getafe es ordenado, muy bien estructurado y no es fácil hacerle goles. Hoy se ha comprobado», indicó.

También habló sobre el recibimiento de otro ex del Getafe, Hugo Duro, que fue silbado por la que fue su afición. Bordalás, no se mostró de acuerdo con las críticas que recibió su jugador.

«A Hugo le conozco bien y él se ha criado aquí. Es de Getafe, ha pasado toda su carrera aquí, entró muy joven y sigue siendo jugador del Getafe. Les tiene un cariño enorme. Si está cedido con nosotros es porque le conozco y el Getafe confiaba en otros futbolistas. Pero no opino igual. Es un chico que lo ha dado todo por el Getafe. No le he cambiado por eso. Maxi hizo un gran partido el fin de semana pasado y tiene otras características», manifestó.

Sobre el tanto anulado a Borja Mayoral, señaló que, aunque al principio tenía dudas, después vio en su Ipad las imágenes y comprobó que era mano «sin ninguna duda». «El Getafe es un equipo muy bien estructurado, muy ordenado, solidario, fuerte y es difícil. Sabíamos que iba a ser así. Quizá se han pitado demasiadas faltas, muchas interrupciones. Al final, para los árbitros es complejo y eso ha hecho que el ritmo del partido no fuese alto. Pero Quique es un magnífico entrenador que ha recuperado al Getafe».