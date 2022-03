José Luis Gayà tiene opciones de jugar el sábado en el Martínez Valero. El capitán del Valencia no está descartado para el último partido previo al parón de selecciones internacionales. Al menos por ahora. Habrá que esperar. El de Pedreguer evoluciona favorablemente de su lesión muscular en los isquios de su pierna derecha y no descarta volver a la competición en el partido de LaLiga contra el Elche si las sensaciones son positivas a lo largo de la semana. El lateral izquierdo ya trabaja en el césped de la ciudad deportiva de Paterna desde la semana pasada y tiene posibilidades reales de incorporarse al grupo en los próximos días. Hay opciones y Gayà las va a apurar siempre y cuando la recuperación siga siendo buena y no haya el mínimo riesgo de recaída. La prioridad por encima de todo es llegar al cien por cien a la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril contra el Betis en La Cartuja.

Gayà recayó de su lesión el 2 de marzo en la vuelta de las semifinales de Copa contra el Athletic. El ‘14’ forzó para ayudar al equipo con una recuperación exprés que acabó pasándole factura a la media hora de partido. José Bordalás se vio obligado a sustituirlo por Toni Lato. Aquel día arrancó un proceso de recuperación más pausado y sin urgencias para regresar a los terrenos de juego cuando realmente esté preparado para competir. El miércoles se cumplirán las dos semanas. Será entonces cuando se decida si el capitán llega o no a Elx. Ganas no le faltan, aunque esta vez no hay ninguna necesidad de arriesgar. De momento, Gayà se ha perdido la última hora contra los de Marcelino en la Copa y los dos siguientes partidos de LaLiga contra el Granada y el Getafe. El capitán quiere ayudar al equipo antes del parón. Otra de sus motivaciones si los isquios responden es la llamada de la selección española. Luis Enrique tiene los informes médicos del valencianista sobre la mesa y, de momento, no está descartado para la lista que ofrecerá esta semana. Lo va a esperar. Si una posición tiene clara el seleccionador es la de lateral izquierdo. Jordi Alba y Gayà son fijos para el asturiano. El tercero en discordia es Marcos Alonso. Luis Enrique ya desveló en su última convocatoria de noviembre que dejarse fuera al futbolista del Chelsea después de su buena actuación en la ‘final four’ de la UEFA Nations League fue una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar en su etapa como seleccionador. «Con Marcos Alonso es la vez que más injusto he sido con un jugador, se lo merecía, pero pequeños detalles me hacen pensar que tanto José como Jordi nos van a ayudar mucho», confensó. Luis Enrique ofrecerá esta semana su primera lista pre-Mundial de Catar para los amistosos contra Albania (26 de marzo en el RCDE Stadium) y ante Islandia (29 de marzo en Riazor) y el capitán del Valencia quiere estar. Compromiso de cuidarlo La Roja siempre es un riesgo añadido, aunque Luis Enrique ya demostró en noviembre que Gayà estuvo en buenas manos. El asturiano convocó al capitán en su última lista decisiva (Grecia y Suecia) a pesar de sus molestias musculares, pero, se comprometió a cuidarlo y cumplió. «Vamos a tener mucho cuidado con jugadores que vengan con molestias y vuelven de lesiones», dijo. ‘Lucho’ repartió el lateral zurdo por igual entre Gayà y Jordi. José volvió sano y con el refuerzo del billete al Mundial bajo el brazo.