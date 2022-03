La final de Copa del Rey, a más de un mes vista de su disputa, ya viene con lío y con deslices diplomáticos. El Valencia no acudió ayer a la reunión definitiva en la que se tenían que perfilar los últimos detalles organizativos para el encuentro entre el club de Mestalla y el Betis del próximo 23 de abril en la Cartuja, con el reparto de entradas como principal tema de interés, ante la gran demanda de localidades. El encuentro estaba previsto en Las Rozas entre la RFEF y los clubes finalistas, pero finalmente se canceló ante el plantón valencianista y con gran asombro del resto de partes implicados. El organismo presidido por Luis Rubiales confirmó en un comunicado que se respetará el acuerdo tácito previo al cónclave fallido y que cada club dispondrá del 40% del aforo, es decir 20.57 entradas.

Desde la Federación y el Betis, el otro club interesado en que se incrementara ligeramente el porcentaje de asistencia de cada afición, no se entendía la postura del club presidido por Anil Murthy de no acudir a la protocolaria cita sin un motivo de peso. Cabe recordar que Federación Española y Betis ya accedieron a aplazar la fecha de la primera reunión, celebrada finalmente el pasado martes, porque Murthy trasladó su imposibilidad de asistir.

Betis y RFEF no podían disimular su decepción, más si cabe después de que los representantes del club verdiblanco viajasen con un timing muy apurado a Madrid para la reunión tras caer el pasado jueves en Alemania en la Europa League. Según pudo saber este periódico, Rubiales manifestó que la afición blanquinegra no tenía la culpa de la ausencia de los dirigentes de su club y y confirmó que no se alteraría el porcentaje del 40 por cien.

La justificación del Valencia

Casi dos horas y media después del comunicado federativo, el Valencia emitió su nota, trasladando una aparente normalidad en las relaciones. El club aseguraba que la Federación confirmaba «el acuerdo entre Valencia y Betis» de días anteriores y recalcaba que con anterioridad la entidad de Mestalla «ya informó que no podría asistir físicamente a la reunión de este viernes, comunicación que volvió a ratificar este jueves, por escrito, a los máximos dirigentes de la RFEF», aunque la nota de prensa emitida el pasado martes decía claramente que se emplazaba a reunirse de nuevo con la Federación el viernes. El Valencia insiste en que «en todo momento» mantuvo la comunicación con la Federación, mostrando «su total predisposición para cualquier gestión al respecto de este acuerdo por las entradas», ratificado ayer. El Valencia emplaza a las próximas jornadas para informar de cómo procederá a repartir las entradas.

El desencuentro de ayer se contextualiza en la tirantez de relaciones en los últimos años entre el Valencia y la Federación, con algunas polémicas en proceso judicial, como la Supercopa de España en la que los valencianistas (alineados con LaLiga en el pulso constante con la Federación) jugaron en 2020 siendo contrarios a su formato renovado y reparto de premios. Este capítulo se añade a otras polémicas a nivel de imagen externa, como ha sucedido en visitas a otros organismos, como el año pasado cuando Murthy convocó de urgencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para una reunión de la Actuación Territorial Estratégica del futuro estadio para no aportar ningún documento, con el resultante enfado del jefe del Consell.