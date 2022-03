Noviembre de 2021. Hugo Guillamón, convocado con la Sub-21 en la ciudad del fútbol, saca un rato para cambiar de campo y quedarse a ver un entrenamiento de la Absoluta. Superdeporte le visita en Las Rozas. «A este paso vas a llegar. De hecho, ya hay compañeros tuyos de generación, que han dado el salto con Luis Enrique como Ferran Torres, Eric García o Abel Ruiz», le recordamos. La respuesta de Hugo no tiene desperdicio. No ve la Absoluta tan lejos. Si han llegado sus amigos puede hacer él también. El de l’Eliana sabía que estaba haciendo bien las cosas en el Valencia, que en la RFEF tenían los mejores informes suyos y que estaba en el camino. «Ver en la Absoluta a compañeros que han compartido vestuario conmigo me alegra mucho por ellos y te hace pensar que algún día puedas llegar tú. El míster (José Bordalás) es verdad que está apostando por gente joven y tengo que hacer las cosas bien en mi club para que me llegue la oportunidad».

Esa oportunidad ha llegado. Seguramente antes de lo que el propio Hugo y su entorno podía pensar. Luis Enrique llamó a Hugo de emergencia por la lesión del lesionado Diego Llorente. Todo un premio para el jugador, que ha visto recompensado su crecimiento a lo largo de la temporada. Hugo está muy bien considerado por el seleccionador nacional. Le gusta su perfil similar al de Eric García a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Además, Luis Enrique valora y mucho el paso adelante que ha dado el futbolista para reconvertirse como mediocentro defensivo. Esa polivalencia (no hay que olvidar que Sergio Busquets no está convocado por descanso) ha sido clave para que Hugo se haga un hueco. El cuerpo técnico también valora la madurez y la experiencia que el jugador está alcanzado a pesar de su juventud (64 partidos oficiales con el Valencia a sus espaldas) y el buen sabor de boca que dejó durante los entrenamientos y su debut oficial en la Absoluta en junio de 2021. Debido al positivo de Busquets a las puertas de la Eurocopa, la RFEF se vio obligada a reservar a sus internacionales y jugar el amistoso contra Lituania con la Sub-21. Hugo aprovechó su estreno por sorpresa y marcó un gol para la historia cuando solo se habían disputado 4 minutos. Además de su fútbol al alza de las últimas temporadas, también son claves los informes positivos que manejas los técnicos de la RFEF desde hace años. Hugo es un jugador de Federación desde que debutó en la Sub-16. Desde entonces se ha proclamado campeón de Europa Sub-17, subcampeón del Mundo Sub-17 y campeón de Europa Sub-19, además de ser en la actualidad uno de los líderes de la Sub-21 con 13 internacionalidades. Guillamón estaba llamado para jugar en la Absoluta por la puerta grande y lo ha conseguido. El de l’Eliana se concentrará el martes a las órdenes de Luis Enrique. Nadie duda de su adaptación al equipo porque ha ‘mamado’ de niño el fútbol asociativo de la Roja. Tampoco la integración será un obstáculo. Además de Carlos Soler, Hugo conoce a Ferran Torres, Eric García, Pedri y Yéremi Pino. Solo falta saber cuándo será el día de su ‘segundo’ pero verdadero debut con la Roja. España comienza desde esta ventana a preparar el Mundial de Qatar con dos amistosos los próximos 26 y 29 de marzo en Barcelona y A Coruña contra Albania e Islandia, respectivamente. La Sub-21 le echará de menos en su fase de clasificación, pero la Rojita se le empieza a hacer pequeña. Su crecimiento es absoluto.