¿Cómo va por Las Rozas? Ya veo que aquí tampoco hay sol...

Hace frío, pero bien, bien, contento de estar aquí de nuevo con los compañeros y poder repetir convocatoria con la selección que con el nivel que hay y con la gente que se ha quedado fuera es muy importante estar aquí.

Bueno, tú ya eres casi un fijo.

Bueno... Es que es una selección con muchísimo nivel. Hay gente que no ha entrado en la lista y que tiene nivel para estar aquí. Podrían estar perfectamente. Es mi tercera convocatoria y al final es algo que refrenda mi trabajo hecho en el club que es muy importante para mí.

Y en año de Mundial todavía más.

Desde que veo fútbol de niño, el Mundial y la Champions son dos de las grandes competiciones a nivel de selección y de clubes. Por eso mismo, el estar clasificado y el haber estado en esas convocatorias previas me hace tener confianza y en saber que trabajando puedo estar en el Mundial.

¿Qué supondría para ti estar en Catar?

Algo increíble. Poder estar en un Mundial es algo ni me hubiera imaginado de pequeño. Es algo que siempre sueñas, pero obviamente lo tienes como un sueño casi imposible, pero ahora estoy aquí y ojalá pueda ayudar al grupo.

Esta vez llevarás el dorsal ‘5’.

Sí, en esta convocatoria me toca llevar el número 5 que siempre lo lleva ‘Busi’ (Busquets). Así que es muchísima responsabilidad, aunque no deja de ser un número.

¿Estás cuidando de Hugo Guillamón? ¿Cómo le va?

Muy bien, ya se ha presentado con el grupo, además conoce ya a muchísimos jugadores de la Sub-21 que han jugado con él y creo que su estilo encaja perfectamente aquí.

Los que nos faltan son Gayà y Bryan Gil. Qué pena.

José ya está entrenando con el grupo y es un jugador muy importante para el club y para la selección. Siempre he venido con él y se le echa de menos. El míster ha decidido que seamos Hugo y yo, José estaba lesionado, Bryan viene haciendo un buen trabajo, todavía es joven y seguro que vendrá con la selección.

Vamos a La Cartuja. ¿Cuántas entradas te han pedido para la final de Copa?

Pues muchísimas y ojalá que pueda conseguir el máximo posible para mi gente, para mi familia y mis amigos más cercanos y que sea un día muy especial para todos.

Al final la REFF ha cedido parte de su cupo y podrán ser casi 21.000 los valencianistas que estén en La Cartuja.

Sí, al principio iban a ser menos entradas, pero al final la RFEF dio más entradas a los clubes y hay que estar agradecidos por ello. Al final son más aficionados de tu club y del otro club, que también se lo merecen, los que van a estar ahí. Seguro que luego habrá más gente por Sevilla que no pueda entrar, pero ojalá lo disfruten y sea una fiesta del fútbol.

Volvemos a La Cartuja. ¿Dónde estabas tú en la final de 1999?

¡Pues ni idea! A saber porque tenía dos años. He visto repetido muchas veces el resumen de la final de La Cartuja, pero no recuerdo nada. Ojalá se acabe de la misma forma.

Esta vez será contra el Betis. ¿Se puede ganar?

Claro que se puede ganar. Es una final nunca se sabe lo que va a ocurrir. También va a depender de cómo lleguemos los dos equipos. Las dinámicas con las que lleguemos a la final van a ser importantes. Ojalá sigamos con la racha que venimos en la liga, venimos de porterías a cero, es importante y eso ayuda porque llevábamos muchos partidos siendo goleados. Seguir dejando la portería a cero va a ser muy importante. Hay que seguir con esta racha.

Menuda se lió contra el Athletic en Mestalla.

Teníamos la intuición de que iba a salir bien, de que íbamos a pasar a la final, lo conseguimos y fue una fiesta brutal.

La gente se lo merecía y vosotros también. Al final se venía de dos años difíciles...

Para llegar a una final se tienen que dar muchos condicionantes y creo que se dieron todos. Sí que es verdad que han sido dos años difíciles y complicados porque en liga no han sido nuestros mejores años, pero el llegar a una final y volverla a repetir tres años después no es sencillo y nosotros lo hemos hecho. Ahora hay que cerrarlo en La Cartuja.

¿Qué final te imaginas?

El Betis ya sabemos el estilo que tiene, de intentar hacer daño con el balón, es verdad que el único partido con ellos de este año nos salió rana. De hecho, fue uno de los peores partidos de la temporada, pero eso nos puede servir para aprender y saber en qué nos equivocamos y en qué podemos mejorar.

Bueno, la última final contra el Barça no se te dio nada mal...

Sí, fue en Sevilla, fue en otro campo, pero ese año conseguimos el título, la fiesta duró dos o tres días y ojalá que se pueda repetir porque son momentos que nunca se olvida.

La afición juega ese día también.

Por supuesto. En la vuelta contra el Athletic hizo mucho. Ver a tanta gente animando te cambia el estado de ánimo. Fue una semifinal y nos ayudaron mucho.

Lo importante como decías antes es que el equipo cada vez está mejor.

Sí, venimos de una racha buena, cerrando la portería, ganando por la mínima, sabiendo sufrir y ojalá que sigamos por ese camino.

¿Hay tiempo para llegar a Europa?

Vía Copa sabemos que está ahí y vía liga nosotros vamos a seguir intentándolo. Quedan 9 partidos que son 27 puntos y hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a intentar estar lo más arriba posible. Es nuestro deber y nuestra mentalidad tiene que ser ir a ganar los 9 partidos.

Vaya números llevas esta temporada a nivel individual. ¿Contento con tu temporada?

Sí, la temporada en cuanto a números creo que está siendo muy buena, pero un jugador siempre tiene que mejorar año tras año, porque ya sabemos cómo es el fútbol y todo lo que le rodea que muchas veces es tóxico y en ese caso creo que estoy manteniendo mis números, puedo mejorarlos y si sirve para ayudar al equipo mucho mejor.

Ya que dices lo de tóxico. Aún hay gente que te critica. ¿Cómo llevas eso?

Yo me centro en lo mío y en escuchar a la gente que sabe de fútbol o que maneja sobre fútbol. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil ponerse detrás de una cuenta y criticar a todo el mundo porque no saben quien eres y escondido es más fácil todo en vez de dar la cara, pero bueno... yo me intento fijar en la gente de fútbol que en definitiva son los que saben. En los cinco años que llevo en el Valencia todos los entrenadores han confiado en mí, en la Sub-21, ahora Luis Enrique... es gente de fútbol que sabe. Creo que el trabajo se está haciendo bien y ojalá siga mejorando.

Todo el valencianismo pendiente, Carlos. ¿En qué estado está tú renovación?

Es un tema que sabía que iba a salir y que sé que se está trabajando en ello. También es verdad que ahora estoy con la selección y creo que es momento de disfrutar de esto, luego viene la final de Copa y el último tercio de la competición que es muy importante porque si no es vía Copa tenemos que intentar clasificarnos vía liga. Pero yo estoy tranquilo. Sé que se está trabajando tanto mi parte, mis representantes, como mi familia y yo y el club y lo que tenga que ser será y se verá, no sé cuándo pero se verá seguro.

¿Tú eres optimista?

Sí soy optimista, yo siempre he dicho que me gustaría seguir. El club sabe lo que pedimos, no lo que pedimos, sino lo que creemos que sería bueno para continuar y para mí estar en tu casa, con tu gente, con tus amigos, en el club de tu vida... con siete años llegué, son 18 años y cada vez que lo pienso no me lo creo que sean tantos años... sería superespecial renovar.

Y acabo. ¿Te ves jugando en otro equipo que no sea el Valencia?

Es que en el fútbol nunca se sabe si puedes estar en otro club porque tampoco depende 100% muchas veces de ti. Obviamente que tu opinión es muy importante, pero el fútbol es muy cambiante y nunca se sabe. A mí, como te he dicho, me gustaría continuar, pero se tienen que dar esas condiciones y eso se lleva obviamente en secreto.