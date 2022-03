Anil Murthy ha comunicado a l'Agrupació de Penyes del Valencia CF que no dispondrán de ninguna entrada para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja. El presidente alega que no existe convenio de colaboración y, por tanto, no tiene ningún compromiso con los peñistas.

La comunicación ha sido vía WhatsApp y en ningún momento se ha respondido de manera oficial a la petición formal y por escrito de l'Agrupació. El presidente de las peñas Fede Sagreras y su junta directiva se reunirán este lunes por la noche para redactar un comunicado como respuesta a la propiedad del club. L’Agrupació envió un escrito al club hace dos semanas solicitando un gesto con los peñistas en el reparto de entradas para la final. La petición de Sagreras solo fue un mínimo de dos entradas por peña, siempre y cuando los dos fueran abonados para no restar opciones a los socios. Actualmente hay registradas 346 peñas del Valencia por todo el mundo. Por lo tanto, l'Agrupació solo hablaba de un total solo de 692 localidades. L'Agrupació también ha intentado sin suerte que las 24 peñas internacionales del Valencia en el extranjero (sin posibilidad de ser abonados por la distancia) pudieran tener dos entradas para la final cada una. Solo se trataba de 48 entradas, pero la petición también ha sido denegada por el presidente. L’Agrupació tuvo 3.210 entradas para la final de la Copa del Centenario de 2019. Entonces aún estaba en vigencia el convenio que se extinguió en 2020 por culpa de la pandemia y que ya no se retomó por la crítica a la gestión de Meriton. Libertad VCF desvela los salarios de Anil Murthy y Kim Koh