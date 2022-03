Vaya temporada la tuya, ¿te lo esperabas?

El año pasado fue una temporada difícil pero este año el trabajo y el esfuerzo ha dado sus frutos y estoy muy contento con cómo va esta temporada.

¿Qué te dicen tus padres?

Que pase lo que pase que sea siempre el mismo, que no cambie, con los pies en la tierra, sabiendo quien soy y de dónde vengo.

¿Cómo fue el primer día con Bordalás?

El primer día con Bordalás muy bien. Fue muy cercano desde el primer momento. Me transmitió mucha confianza y me dijo que hiciese lo que sabía hacer yo.

¿Qué te dice que tienes que machacar más?

Defensivamente me pide más contundencia pero lo estoy trabajando para mejorarlo y creo que es el camino.

¿El futbolista que te ayuda más?

Los cuatro centrales son grandes compañeros y cada uno en diferentes momentos me ayudan y me dan consejos. Estoy muy agradecido porque me dan seguridad en partidos y entrenamientos me ayudan a crecer.

También los capitanes

Todos en el vestuario están ahí ayudándome y arropándome. Desde el primer momento me acogieron muy bien.

¿Quién es el más difícil de cubrir en los entrenamientos?

Todos son muy buenos futbolistas. Gonçalo destaca, Maxi...

Eres el central más joven en debutar con el Valencia CF

No sabía al cien por cien ese dato. Un orgullo estar en la historia de este gran club. No es normal debutar tan joven pero estoy muy contento y con ganas de más y de seguir creciendo.

¿Que importante fue renovar, no?

Había depositado la confianza en este club desde el primer momento, quería seguir aquí porque estoy muy a gusto. Lo dejé en manos de mi gente de confianza y yo seguí trabajando y entrenando para estar donde estoy ahora, en la Selección.

¿Por qué el VCF? ¿Rechazaste otros clubes, no?

Era una decisión acertada. No le di mucha importancia al contrato, sino que me fijé en lo que estaba pasando en mi carrera y en mi progresión y en qué era lo mejor para mí.

¿Hasta cuánto vas a crecer?

Estoy en 1,88/1,89m pero ya hasta aquí he llegado. Ahora a seguir en el gimnasio y coger masa muscular.