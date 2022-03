El Valencia CF confirmará oficialmente en las próximas horas los criterios para el reparto de las 20.757 entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en el estadio de La Cartuja. El club seguirá los criterios de fidelidad y antigüedad, tal y como estaba previsto. Los requisitos para obtener las entradas serán dos: tener una antigüedad como abonado de mínimo 8 años ininterrumpidos (los dos años de pandemia se renovaron los pases) y haber asistido como mínimo al 80% de los partidos LaLiga y Copa de la actual temporada 2021/22 desde que se activó el abono. Es decir, se tienen en cuenta 12 partidos. Justo desde el Valencia-Mallorca de la jornada 10. El club ha descartado las ventajas de las opciones 1, 2 y 3 de la pandemia.

Todos los abonados que cumplan los dos requisitos podrán comprar una entrada por abono hasta que se agoten. Una entrada por abonado. Es decir, no habrá ningún sorteo previo. Las entradas estarán a la venta on-line a partir del próximo 5 de abril hasta el 8 de abril a través de un enlace que facilitará el club. El 95% de los abonados que cumplen los dos requisitos exigidos tendrán entrada. Los precios de las localidades, tal y como informó la RFEF tras la primera reunión, oscilarán desde los 30 euros (con visibilidad reducida) hasta los 225 euros.

El abonado podrá elegir la zona y el precio, pero no el asiento concreto. Las entradas se asignarán de forma automática por orden de compra. Tras el proceso de compra on-line, el club abrirá un plazo para recoger las entradas de papel en las taquillas de Mestalla. La RFEF tiene previsto hacer llegar a los clubes las entradas con papel término a partir del 7 de abril. Las entradas son nominativas, tal y como exige la RFEF. Solo al comprar la localidad se puede incluir otro nombre diferente al del titular del abono. El club da la posibilidad de agrupar acciones hasta 10 entradas para ir a la final, siempre que se aporten el número de socio y se cumplan los requisitos. Una vez iniciado el proceso, ya no se podrán hacer cambios. Del total de entradas, el Valencia ha reservado un cupo para jugadores y cuerpo técnico, Asociación del Pequeño Accionista, los patrocinadores y la Academia (dos a cada niño de la escuela blanquinegra).

Las peñas, sin entrada

Anil Murthy comunicó a l’Agrupació de Penyes del Valencia CF que no dispondrán de ninguna entrada para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja. El presidente alega que no existe convenio de colaboración y, por tanto, no tiene ningún compromiso con los peñistas. La comunicación fue vía WhatsApp y en ningún momento se ha respondido de manera oficial a la petición formal y por escrito de l’Agrupació. El colectivo peñista emitió por la noche un comunicado de condena en contra de la decisión.