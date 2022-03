Las peñas del Valencia tendrán una amplia representación el próximo 23 de abril en La Cartuja. Anil Murthy ha dejado a l’Agrupació sin ninguna entrada para la final de la Copa del Rey. Sin embargo, son muchos los peñistas, sobre todo de la provincia de València, que son abonados y cumplen los dos requisitos de ocho años de antigüedad y 80% de fidelidad esta temporada que exige el club para aspirar una localidad. El verdadero ‘drama’ es para los peñistas del extranjero y del resto de España que hacen valencianismo a cientos y miles de kilómetros de Mestalla y que no tienen la posibilidad de ser abonados. Todos albergaban una mínima esperanza de que el presidente valorar el esfuerzo que hacen y tuviera un gesto de sensibilidad con ellos, pero eso no ocurrió. «Es injusto». «Es un detalle feísimo». «Es una falta de respeto». «Es muy complicado ser del Valencia lejos». «Se pierden las ganas de formar peñas fuera». Levante-EMV pulsó la opinión de las peñas nacionales e internacionales y la realidad es que están muy bajos de moral. Están tocados. «Costará levantarse», decía Juan de la Peña Valencianista de Bilbao.

«Molesta y genera malestar entre los peñistas. Se pierden las ganas de formar peñas fuera de la comunitat y perdemos los peñistas, sobre todo los jóvenes. Nada, a seguir haciendo valencianismo sin premio. El mayor boom de las peñas fue en el año 1999, 2000 y 2001 cuando se crearon la mayoría de actuales, lo que cuesta no es hacerla, sino mantenerla en el tiempo», añadía.

«Nos parece una falta de respeto al aficionado de fuera de València. Los que estamos fuera nos unimos por el sentimiento que tenemos y la gente se hace de una peña por eso. En nuestra peña tenemos varios socios, pero evidentemente no cumplen los requisitos de asistencia. ADN Meriton en toda regla. La gente se desanima y alguno incluso llegue a borrarse como peñista», señaló Edgar de Lo Rat Penat de Barcelona. Se piensa en la ciudad condal y en Madrid. «Es una faena, la gente está descontenta porque es muy complicado ser del Valencia en Madrid. Yo ya sabía que no nos iban a dar ninguna entrada porque Meriton no es nada pro-peñas. Es una decisión injusta porque las peñas de fuera representamos al Valencia», decía Juan Carlos desde la 18 de marzo de Madrid.

«Es un detalle feísimo no darnos ni siquiera dos entradas por peña. No han tenido cuenta nada estar lejos y defender al Valencia a muerte. La verdad es que es my complicado ser del Valencia fuera de la Comunitat y más en La Mancha que todo el mundo es del Madrid, Barcelona o Atlético», explicaba Alejandro desde Socuéllamos.

Igual de injusta parece la decisión lejos del país. Como en la Peña de Honduras. «Nos ha parecido injusta la decisión, porque nosotros a kilómetros de distancia morimos por el Valencia y al Valencia no parece importarle ese sentimiento que tenemos. Todos los peñistas extranjeros si viviéramos en València seríamos abonados por muchos años», decía Elie. O como María desde la P.V. de México. «Que nos dejen fuera de las entradas me parece muy triste. Ser valencianista desde México implica sacrificios. Por temas geográficos no podemos ser abonados. El valor principal de un club deportivo debería ser la unión con su afición». Ahora mismo no es así. Si quieren estar en Sevilla deberán buscarse la vida.