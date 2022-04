Vuelve el fútbol a Mestalla un mes después. Y lo hace a lo grande. Con la ilusión de ponerse a dos puntos de los puestos de Europa y el cabreo por la escandalosa gestión de la propiedad con las entradas de la final de la Copa del Rey contra el Betis del próximo 23 de abril en el estadio de La Cartuja. Se viene una tarde de emociones fuertes en el viejo coliseum. No es para menos. Es la primera de las finales de un mes de abril con licencia para soñar. El valencianismo tiene ganas de fútbol. Y también de protestar por el oscuro asunto de las entradas de la final copera. Hoy más que nunca toca entradón. Contra el Cádiz y contra Meriton.

Lo primero será el fútbol. El Valencia afronta este decisivo mes de abril en el mejor momento de la temporada. Los de José Bordalás regresan a Mestalla (no jugaban desde el 5 de marzo contra el Granada) reforzados por una racha de 10 puntos sobre los últimos 12 posibles y por una dinámica de porterías a cero (1 goles en contra en los últimos 5 partidos). El equipo ha crecido en defensa y vuelve a sentirse fuerte. Además, el parón liguero ha servido para que el técnico recupere a jugadores importantes como José Luis Gayà, Gabriel Paulista, Thierry Rendall o Jasper Cillessen si el entrenador lo considera necesario. El equipo está lanzado con la confianza con las nubes y con el objetivo europeo al alcance de la mano. El escenario no puede ser mejor. Si el Valencia gana al Cádiz acabará la jornada a dos puntos de la séptima plaza (Conference League) que ahora mismo ocupa el Villarreal. Europa es posible vía LaLiga. Está más cerca que nunca. Además, Villarreal y Athletic (los dos equipos que están por delante en la tabla) se enfrentan entre ellos la próxima jornada. Es la oportunidad perfecta y el Valencia no está dispuesta a desaprovecharla.

El partido y la hora también brindan el contexto perfecto para protestar contra Meriton por su gestión de las entradas de la final de la Copa. El club no ha sido transparente con su afición. La ambigüedad de sus comunicados oficiales, su chapuza informática y su decisión de quedarse 7.871 entradas para sus compromisos y dejar a un 5% de los abonados que cumplen requisitos sin entrada para La Cartuja van a pasarle factura. Por no hablar del veto a las 346 peñas.