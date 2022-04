El Valencia CF y el Real Betis jugarán jornada intersemanal de Liga en la previa de la final de la Copa del Rey de La Cartuja. Los de Mestalla se enfrentarán al Villarreal CF en La Cerámica el martes 19 a las 21:30 en un partido que puede ser clave de cara a las aspiraciones europeas del equipo, más todavía después del tropiezo del combinado amarillo contra el Levante UD. José Bordalás no escondió que prefería un aplazamiento para tener limpia la semana de la final. Ese partido marca el tramo final del campeonato para los blanquinegros y lo tienen en cuenta en asuntos como la continuidad del portero finalista o la gestión física de los jugadores.

«Sí, me hubiera gustado que lo aplazaran. No hay esa posibilidad y no podemos estar lamentándonos de ello. Intentaremos dosificar a los jugadores que pensamos que están en mejor estado de forma pero sin quitarle importancia a la Liga», expuso el alicantino, que tendrá que optar por hacer rotaciones o mantener su mejor once con el riesgo de perder a algún futbolista para el trascendental encuentro copero. La primera opción cobra fuerza y ello puede lastrar al equipo en una lucha en la que está muy metido: apurar opciones de jugar competición europea a través de la liga española.

Los béticos, por su parte, se medirán al Elche en la misma noche (a las 21:00) en el Benito Villamarín. Con la eliminación verdiblanca de la UEFA Europa League, ninguno de los dos equipos tienen más obligaciones que LaLiga y esa final copera, por lo que los dos clubes querían tener la semana al completo para preparar y llegar al cien por cien al duelo de La Cartuja.

Uno de los debates abiertos está en si será Jasper Cillessen o Giorgi Mamardashvili el portero de la final. «Todavía es pronto y ahora hay que pensar en el presente, de reojo mirar a esa cita. También será iportante de aquí a la final la gestión física de los jugadores. José Bordalás lo tiene claro: «No vamos a forzar a nadie para la cita del 23 de abril», explicó, dando a entender que hará las rotaciones que sea necesarias para no forzar a nadie.