P¿Qué tal le va la vida?

Bien, aquí en mi Cádiz, en la ciudad donde nací. Yo me habría quedado a vivir en València, me hice mucho a su gente y a su carácter, pero a mi mujer le tiraba más su familia.

Me decía Claramunt que la final contra el Betis será un choque de estilos que debe favorecer al Valencia.

En cualquier final, los dos equipos suelen jugar distinto a lo que tienen acostumbrado. Se crea un ambiente tan único, que lo condiciona todo y poco o nada cuentan las rachas de la Liga. La Liga depende de la regularidad, las finales dependen de la inspiración. Ese partido está por encima de cualquier otro.

Una final es lo máximo para un aficionado, ¿pero el futbolista la disfruta?

Una final yo la comparo con el momento previo de un boxeador antes de un combate. Esa tensión de la espera. La concentración de los días previos que solo se rompe con la campana de inicio del combate. En la Liga te sirven mucho las rutinas, es un día a día repetitivo. En una final desemboca todo. Es distinto también hasta para un espectador. Es el todo o nada hacia las vitrinas.

En sus finales tenía a dos sabios de técnicos. Primero Pasieguito en la Copa de 1979 y luego Di Stéfano en la Recopa de 1980 ¿Se habla de táctica, de motivación? ¿Algún discurso en clave psicológica?

Ahora la misión de un entrenador estriba en comprender al jugador que tiene al lado. No siempre fue así. El grito se acabó. Pero Pasiego sabía ser un buen psicólogo, sin tener ese estudio. Te transmitía la confianza necesaria para jugar bien. Esa intuición la tenía hasta para firmar jugadores. Primero miraba a la persona y luego al futbolista. De todos modos, había otro gran psicólogo en el club…

¿Y de quién se trataba?

De Españeta. Bernardo fue el primer psicólogo del fútbol. Era el hombre que te entendía, que te acompañaba cuando las cosas no salían bien. Esa fue la gran fortuna de tantos y tantos jugadores.

La final de 1979. En Madrid contra el Real Madrid. Con medio Manzanares lleno de tracas y senyeras. Y los dos goles de Kempes (0-2)

Me acuerdo divinamente que estábamos en el hotel cinco horas antes del partido y solo escuchábamos el ruido constante de las tracas. Tracas, tracas y tracas. No era Madrid, parecía la plaza del Caudillo, que así se llamaba aún entonces en València. Fue tremendo. El ambiente y el partido de Kempes.

¿Con un Cruyff crepuscular y Maradona aún juvenil, Mario fue el mejor jugador del mundo en esa época?

Cuando yo fiché por el Valencia, Cruyff aún estaba por delante de Mario. Pero Mario empezó entonces a marcar su época. Eran los goles, pero era también esa manera distinta de conducir la pelota, de hacerse dueño del partido, era fiel y buena gente con el compañero, a pesar de ser el ídolo. Toda la responsabilidad era suya, pero no dejaba de ser uno más. Nosotros nos dedicábamos a correr y Mario decidía. Sacaba las faltas, cambiaba el ritmo. Marcó una época y marcó un estilo. Luego ya vino Maradona, por supuesto.

¿Era el VCF el equipo ‘galáctico’ de la época? Juntar a Bonhof, Rep, Solsona, Subirats, Mario, Lobo Diarte…

Ramos Costa era el presidente, un hombre poderoso que los ponía de su bolsillo sin saber cuándo los podría recoger. Tenía liderazgo y la ambición de juntar a los mejores.

Al año siguiente la Recopa. El Arsenal en la final de Heysel. Dicen que fue una final poco vistosa.

Poco vistosa, no, fue horroroso. Un espanto. Quizá no se quedó dormido nadie porque para los valencianos no dejaba de ser una final y ahí estaban, alerta de cara al televisor. Pero el partido fue aburridísimo. Fue malo hasta para los que lo jugamos. Mucha tensión, mucho miedo de llegar al área. Yo lo pasé mal todo el viaje. En la pachanguita del día antes íbamos a muerte para estar en el once de Alfredo. Hubo leña, nervios y el míster se enfadó. Yo era de los que había tenido algún problemilla y me expulsó. “A la caseta!”. Te juro que no pude dormir la noche, llorando como un niño chico. No respiré hasta la hora de la comida al día siguiente cuando dijo el once. Iba a ser titular. Qué mal lo pasé, con la ilusión que tenía.

Y quedaba otro trago, la tanda de penaltis.

4-4 en la primera tanda, fallando Mario, no te digo más. Fuimos a la muerte súbita, marca Ricardo Arias. Luego ya quedábamos el carro del pescado. Yo era el siguiente, no había tirado ni uno nunca. Pero antes lo paró Pereira y me lo evité.

Raúl Albiol marcó en la final de la Liga Europa sin chutar un penalti desde alevines. Y lo bordó.

Yo habría chutado a romper, adonde salga, como hizo mi amigo Ángel Castellanos. Dio en el larguero y para adentro.

Copa, Recopa y la Supercopa, contra el Forest. Sacó de sus casillas a un mito del futbol inglés como Brian Clough, que gritaba desesperado “number three!!” por su marcaje a la estrella Trevor Francis.

Ya la habíamos tenido en Inglaterra. Pero para mi fueron de los partidos más completos que hice en mi carrera. Fueron partidos preciosos, pero no los puedo ver porque no se retransmitieron. En el primero había una huelga.

En la rueda de prensa tras perder, Clough dijo: “Botubot es muy grande, pero tiene el corazón pequeño”.

Sí, se acordaron de mí, pero quiero pensar que fui un disgusto para el Nottingham y una alegría para mi equipo. Su entrenador me dijo de todo.

Oiga, tenía planta para el fútbol inglés de la época.

Absolutamente, me gustaba esa fortaleza física, y técnicamente eran parecidos a mi, más bien romos. Yo iba bien por arriba, era agradecido físicamente. Me llamaban la atención esos partidos. Ahora se ha equiparado todo.

Manolo Miralles, cronista de mi periódico, escribió en su texto que saltaron “chispas, árnica y puntos de sutura” en el marcaje a Francis.

Con el corazón en la mano, digo que me salió muy buen partido. Nunca le he vuelto la espalda a ningún jugador, todo se quedaba en el campo. He sido siempre valiente, noble, quizá por mi fortaleza salía perjudicado el contrario. Yo me he llevado de todo también. Tuve cejas partidas, tabique nasal roto, menisco roto, ligamentos cruzados rotos y varias cicatrices. Tengo mis secuelas de guerra, guerra deportiva.

¿Cuál era el delantero más puñetero?

Había dos. Hugo Sánchez, cuando estaba en el Atlético. Le gustaba hacer tijeretas en el área pequeña. Y se las dejaban hacer. A un metro del portero. Como defensas, o metías la cabeza para que te la partiera o le dejabas rematar y marcar. Era muy marrullero, sin balón iba con el codo y la mano suelta. Ahora hay cámaras. Antes, sin balón, te daban por todos lados a cuenta de nada. El otro fue Kustodic, del Hércules. Muy grande, tan grande como dos lavadoras juntas. A mi me sacaba un palmo por arriba y otro de hombro a hombro. Abría los codos para controlar con el pecho. Un día me rompió la ceja. Caí desfallecido, siete puntos de sutura. ¿Y sabes quién apareció por allí? Kustodic. Fue lo primero que vi cuando me desperté.

¿En qué ambiente creció? ¿Como era aquella Cádiz? Alguna vez le he escuchado que el fútbol no fue afición, sino necesidad.

Yo jugaba a fútbol en la calle, pero no veía ningún partido en la televisión Iberia que teníamos en casa. Me aburría. Vengo de una familia muy humilde. Mi padre era frutero y yo era el más pequeño de ocho hermanos. Mis padres me tuvieron con más de 60. Cuando me hice futbolista, mi padre tenía 85. Dejé el colegio con 13 años, porque mi padre ya era mayor para el puesto de frutas. A las cuatro de la mañana me iba al mercado central con mi padre, comprábamos la fruta y a las nueve me iba a casa, dormía un poquito, y por la tarde a entrenar con el Cádiz. Esa era mi vida. Con 17 años ya me doy cuenta que puedo comer del fútbol, porque tenía buenas condiciones. Pero en mi casa no teníamos nada.

Se la jugó, todo al fútbol.

Con esas edad, mi padre me propuso que comprase un carromoto, para hacer portes en las obras. “Al Lolo le compraré un motocarro para que se gane la vida”, decía mi padre. No me gustaba la idea, pero debía callarme. Pero por suerte el balón pasó por delante de mí. Tenía que elegir ¿El balón o el motocarro? Elegí el balón. Y triunfé con el balón. Fui futbolista por narices, me lo impuse. Verme en esa dificultad, me hizo ser mejor futbolista y me hizo aprender.

¿Qué enseña el fútbol para la vida?

El fútbol me enseñó el compañerismo, la amistad, el esfuerzo, el cariño. Pero los valores más hondos vienen de la familia. De una casa humilde, sencilla. Cada mañana doy de desayunar, de 8:30 a 11:30, a personas sin hogar en Cádiz. Entre 100 y 150 desayunos. Eso me lo enseñó mi madre.

Habla de compañerismo. Emocionó mucho en Valencia el gesto del partido de leyendas con Castellanos, su compañero de equipo, afectado de Alzheimer.

Aquel día salimos al campo como en la época de futbolistas, compañeros siempre. Ángel está bien, en una enfermedad muy cruel. Tiene el cariño de su familia, está de 9 a 5 en un centro de día, con profesionales que le ayudan. Le viene muy bien. A veces tendemos a pensar que por cariño deben quedarse en casa. Y es una tarea difícil e ingrata, que desgasta, y quizá no les cuidemos con la misma eficacia que profesionales. Está feliz, tranquilo.

La del futbolista es una vida muy marcada por rutinas, viajes, partidos. ¿Hay nostalgia cuando ya no se es futbolista? ¿Se es justo con la memoria de los jugadores veteranos?

Es complicado. Muchos futbolistas caen en depresiones, porque lo único a lo que se han dedicado desde los 10 años es a este deporte. Es difícil rehacer la vida cuando has entrenado tu cuerpo y tu mente para una actividad así. Y dejas de jugar y casi de existir. Yo me hice manitas. Pintar, lijar muebles, encalar paredes, tener contacto con la naturaleza, senderismo.

También quiero destacar su grado de implicación con el VCF en las redes sociales. Con esos tuits con tanta devoción y defensa del club.

Soy muy de exteriorizar sentimientos. Yo comparto mis vivencias para enseñar, porque al mismo tiempo soy quien soy por todo lo que he absorbido. Sobre todo de ustedes, los valencianos. Yo me vine a València con 20 años, sin estar preparado para nada. Aprendí a base de observar a mi alrededor. Viví 13 años en Valencia. De los 20 a los 33. Soy de Cádiz, pero no tengo el corazón deportivo dividido. El Valencia me lo enseñó todo, hasta a respirar. Esa gratitud no me la quiero guardar, yo la transmito, intento devolver lo que el valencianismo me dio en más de 300 partidos.

¿Qué futuro le ve al club con Lim?

Este señor va a revender el club a un tercero, cada vez lo tengo más claro. A alguien de su mundo. Se ha dado cuenta, por su forma de actuar, que no tiene el cariño de los valencianos. Sordo no es. Debe dejarse asesorar por profesionales que conocen el fútbol y el club y que le permitirán triunfar. Se compró un coche precioso, lo ha averiado y no arregla. Ese coche es una reliquia de 103 años que debe proteger. Se está cargando 103 años de historia. Hay que tener paciencia.