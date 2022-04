No fue una buena noche para el Valencia ni para el valencianismo. El equipo de Bordalás, tan sólido cómo venía siendo costumbre, se atascó en ataque y fue incapaz de crear peligro. Además, uno de los principales agitadores del equipo en ataque, Bryan Gil, tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo tras un golpe.

El de Barbate acusó un fuerte golpe en la cadera tras una jugada desafortunada por el que tuvo que ser sustituido. Bryan recorrió el camino hasta el banquillo sin apoyar con normalidad al caminar, ayudado por dos miembros del cuerpo técnico. Una vez llegaron a las escaleras para poner rumbo al vestuario, los dos ayudantes de Bordalás cargaron en brazos al futbolista para que dejara de apoyar del todo.

A partir de ese momento, saltaron todas las alarmas entre la afición de Mestalla, conscientes de que apenas separan 20 días al equipo de disputar la final de Copa del Rey en La Cartuja. Bordalás no pudo aportar mucha información tras el choque ya que había transcurrido aún muy poco tiempo, aunque sí tranquilizó un poco a la afición.

El técnico explicó en la rueda de prensa posterior que tras los 90 minutos el futbolista«se encontraba mejor, pero ha sido un fuerte golpe y le tienen que hacer pruebas. Confiemos en que se quede todo en el golpe y podamos contar con él», dijo el técnico, que el pasado viernes aseguró que no va a forzar a ningún futbolista en los próximos partidos de Liga de cara a la final de Copa ante el Betis del día 23 de abril.

Bordalás y la falta de creación

El técnico alicantino reconoció que no fue el mejor partido de los suyos a nivel ofensivo y lamentó las numerosas ausencias debido a los compromisos de selecciones que no le permitieron preparar como hubiera querido este encuentro. «Nos ha faltado crear mucho mas, no ha sido nuestro mejor partido a nivel ofensivo, nos ha faltado crear bastante más. Entramos con la intención de sumar los tres puntos pero ya nos ha pasado con anterioridad, que tras un parón de selecciones, con muchos jugadores que han llegado tarde y hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, pero no es excusa, esto forma parte del fútbol», explicó.

Bordalás admitió que haber dejado una vez más la portería a cero «sigue dando confianza y dice mucho de la mejora notable del equipo a nivel defensivo». «Pero en lo que pensamos es en que no hemos podido sumar una victoria en casa ante nuestra afición», agregó.

«Hemos encontrado un rival muy ordenado que no nos ha permitido crear muchos, han jugado muy aguerridos, muy ordenados, han hecho muchas faltas tácticas y eso nos ha parado un poco el ritmo», destacó.

Mensaje sincero

Preguntado por la oportunidad perdida de haberse acercado mucho a la zona europea, comentó: «El hecho de llevar una racha de buenos resultados no te garantiza nada, por delante nuestro hay buenos equipos que están haciendo un gran año. Va a ser complicado porque hay diferencia de puntos y tendríamos que tener una racha muy buena en esta recta final y que los rivales no ganen partidos. El transcurrir del tramo final nos dirá si vamos a tener posibilidades de estar en esas posiciones».