Hugo Guillamón tiene que pasar por quirófano otra vez. Su nariz no está en condiciones para competir. Necesita una nueva operación. El futbolista del Valencia CF es consciente del problema y de la necesidad de someterse a una segunda intervención quirúrgica. Sin embargo, no será ahora en plena competición oficial. El de l’Eliana ha decidido aplazar la operación de su maltrecho tabique nasal. Según ha podido saber este periódico, Hugo pasará por quirófano a finales de temporada. El internacional prefiere asumir los riesgos y aguantar lo que resta de competición. El peligro no es tanto, más allá del dolor cuando recibe algún golpe y la incomodidad de sangrar como le pasó recientemente en la selección española. Tiene la confianza absoluta de José Bordalás, se encuentra en un momento muy importante del año y no está dispuesto a perderse ni su primer final de la Copa del Rey ni la recta final de LaLiga con las opciones europeas del equipo intactas. Hugo, una vez más, va a echarle un par de narices.

El Valencia siempre es lo primero para él. La idea de Guillamón es operarse a partir de junio. LaLiga finaliza el 22 de mayo. Sin embargo, el futbolista tendrá compromisos internacionales la primera semana de junio con la Roja. O bien en la Absoluta con Luis Enrique como en marzo o en la Sub-21 a las órdenes de Luis de La Fuente. El objetivo es recuperarse totalmente de los problemas en la nariz durante sus vacaciones de verano y afrontar la pretemporada totalmente recuperado y sin riesgos de nada. Que su nariz no está bien quedó en evidencia el 29 de marzo en A Coruña en su redebut con la selección. Hugo recibió un golpe, sangró de nuevo y tuvo que ser atendido por los médicos de la RFEF a pie de campo.