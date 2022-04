E l Valencia CF presentó las alegaciones al expediente de resolución anticipada y de caducidad de la ATE (Actuación Territorial Estratégica) del ‘Nou Mestalla’ el último día de plazo a la Conselleria de Política Territorial.

En este escrito, uno de los más largos presentados hasta la fecha, el club se defiende, incide en que «no se pueden achacar retrasos al promotor» y principalmente culpa a las Administraciones, sobre todo al Ayuntamiento, al COVID-19 y a otros como Expo Grupo S.A. por no cumplir con sus compromisos en la Fase 1 de la ATE. Asimismo el club se agarra a la reorganización de las fases de la ATE e indica que «no se consigue entender cómo la Administración está vertiendo en algunos medios de comunicación información errónea y falsa» sobre el proceso.

Desde la Administración, sin embargo, se viene insistiendo en que pese a que la ATE caduque, el Valencia mantendrá los mismos derechos que en esta a través de otras herramientas urbanísticas. Eso sí, siempre que el club cumplan con los compromisos exigidos por escrito.

En el escrito de 41 páginas presentado por el Valencia CF, el club muestra su «más firme oposición al expediente de resolución anticipada y declaración de la caducidad de la ATE». El club mantiene que «los retrasos que se hubieran podido producir en la ejecución de las actuaciones previstas en la ATE no son imputables al club, promotor de la ATE».

En ese sentido el Valencia CF afirma que «para que la Administración pueda tomar decisiones relacionadas con la vida de la ATE (tales como acordar o denegar su reorganización o decidir sobre su continuidad o resolución anticipada) debe tener en cuenta todos los factores que han provocado esos retrasos».

Por otra parte, se señala que «el club no ha incumplido sus obligaciones como promotor y desde el inicio se ha esforzado para lograr a su cumplimiento». Los argumentos del Valencia CF son: 1. «No es imputable al club que la empresa responsable de la construcción del hotel (la mercantil Expo Grupo S.A.) en la Fase 1 de la ATE no lo haya construido todavía», así «como de que las negociaciones con ADU se hayan frustrado». 2. «No es imputable al club la inactividad de la administración durante el desarrollo de las siguientes fases de la ATE». 3. «No son imputables al Club las consecuencias provocadas por el Covid-19». El Valencia CF explica que «la declaración de caducidad causaría importantísimos daños y perjuicios no solo para el Club, sino para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana».

El Club esgrime que sufriría los siguientes perjuicios y daños: «incautación de la garantía prestada de 1.161.159,56 euros», «pérdida enorme y muy relevante de la inversión ya realizada» y «pérdida de todos los beneficios directos e indirectos que la ATE hubiera supuesto para el Club». En otro orden de cosas, el club afirma que ha obtenido un compromiso con Caixabank para una línea de crédito de hasta 15 millones de euros «para cubrir el desfase de tesorería que pudiera producirse». También argumenta que suscribió con la empresa CBRE Real Estate «una novación modificativa no extintiva del contrato de comercialización» para la venta de las parcelas de la Zona B de «Corts Valencianes».