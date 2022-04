El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, mostró su resignación tras el empate a uno en Vallecas y reconoció que había tenido errores de planteamiento táctico. «Hoy me he equivocado yo al jugar con cuatro atrás. Porque ha sido un partido muy exigido y Paulista se ha lesionado», destacó sobre la presencia del central en el once. No obstante, el técnico sí quiso poner en valor el trabajo de los suyos porque «los chicos lo dan todo y no se les puede achacar nada» pero, al final, «tenemos limitaciones». «Todos sabemos de la primera vuelta que hemos tenido momentos de dificultad y tenemos que saber el nivel que tiene el actual Valencia. Tenemos ilusión y un reto. Yo me estoy dejando la salud por el equipo», destacó Bordalás.

Respecto a cómo se había desarrollado el encuentro, el entrenador valencianista afirmó que la propuesta era «conseguir los tres puntos» frente a un equipo «muy complicado en su campo». «Sabíamos que iba a ser muy intenso. Nos ha costado adaptarnos. Hemos intentado jugar pero hemos tenido muchas pérdidas. El equipo siempre ha propuesto pero hay que destacar el trabajo del rival. A veces no haces un buen partido por el rival», enfatizó respecto al partido fomentado por el Rayo. «Nos hemos puesto por delante aunque nos han generado problemas. Con la línea de 4 hemos tenido mas dificultades», añadió. Respecto a las sustituciones en el descanso, Bordalás explicó que su equipo necesitaba «algo más de dinamismo por fuera». «Hemos decidido sacar a Foulquier para ello. Luego Marcos André se ha recuperado y le he dado entrada para que tuviera minutos y para ver si nos cambiaba alguna cosa. Pero nos ha faltado agilidad para las transiciones», insistió. A quien el técnico, sin embargo, no puso ningún fue al portero georgiano, Mamardashvili. «Ha hecho un gran partido a pesar de haber encajado el gol», remarcó. «En el gol hemos pecado de oficio. Es una balón a la espalda, había seis futbolistas, perdimos el balón y nos pillaron una contra en un minuto. Por los resultados se etiqueta, somos atrevidos, ofensivos, pero nos falta claridad y crear ocasiones para finalizar», apuntó. «Estamos contentos» En este sentido, en relación al contexto actual de su equipo que con 42 puntos y a falta de siete jornadas se complicado cada vez más finalizar la temporada entre los seis primeros clasificados, el entrenador valencianista aseguró que «el equipo ha tenido un crecimiento a lo largo del campeonato y estamos contentos». Por otro lado, respecto a la presión que puede tener él como técnico, Bordalás aseguró que tiene ya «mucha experiencia. «Soy feliz. Estamos trabajando mucho y desde fuera a veces no se ve. Este es un club muy grande con mucha historia pero a veces tienes limitaciones y todo el mundo sabe las de este club a nivel económico. A todos nos gustaría pelear la Champions, y yo me lo dejo todo para pelear por todo», resumió antes de poner el foco en la final de la Copa del Rey ante el Betis. «Hemos conseguido ilusionar a la afición, final de Copa y vivos en liga. Queremos darle una alegría a la afición en la final», añadió. Y por ello « tenemos muchas ganas, porque tenemos ilusión de conseguir la victoria. Están todos trabajando bien. Para la final tomaré la decisión de que jugadores jugarán».