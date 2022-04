El Valencia sigue adelante con su plan de emitir la final de la Copa del Rey de La Cartuja del próximo 23 de abril en las pantallas gigantes de la Fan Zone de València que se instalará en el parking exterior del Camp de Mestalla (zona norte). El club confía en emitir seguro la final porque no hay ninguna base legal para impedirlo. El club considera que el operador quiere hacer negocio y no lo ven justo. Los planes no cambian de momento. La fiesta arrancará a las 17:00 y cerraría después ver la final en 70 metros de pantallas gigantes, algo que Mediaset, al menos hasta ayer, sigue sin permitir.

«Ilegal» para Luis Rubiales El presidente de la RFEF Luis Rubiales recordó en su desayuno de trabajo celebrado ayer en València que la entidad de Mestalla estará cometiendo una ilegalidad si se atreve a emitir la final en su Fan Zone sin la autorización de Mediaset. «La RFEF es dueña de la Copa del Rey y mediante tender se adjudican los derechos a Mediaset. Nosotros tenemos que cuidar a aquellos que invierten en la Copa. Si Mediaset no autoriza a que haya pantallas, y esto se lleva a efecto es una ilegalidad y Mediaset tendrá derecho a actuar como considere oportuno. Si hay una negociación y se accede, se accede. Si no, quien es dueño de estos derechos es Mediaset y hacer esto sería ilegal», decía Rubiales. Suspendidas en Xirivella El Ayuntamiento de Xirivella comunicó ayer a través de sus canales oficiales que suspende las pantallas gigantes previstas para el 23 de abril en la Plaza del Ayuntamiento. «Suspendemos la retransmisión en pantalla gigante de la final de la Copa del Rey por exigencia de Telecinco-Mediaset. El operador televisivo Mediaset, empresa matriz del canal Telecinco, no autoriza la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos». El Ayuntamiento lo explicaba así. «El Ayuntamiento de Xirivella ha consultado con los servicios jurídicos de Mediaset la opción de instalar una pantalla gigante, y la respuesta ha sido negativa En cumplimiento de la legalidad, hemos decidido suspender la retransmisión del partido en pantalla gigante».