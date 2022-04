Gabriel Paulista no está descartado para La Cartuja. El central del Valencia CF va a apurar hasta el final sus opciones de disputar la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en Sevilla. El hispano-brasileño no está dispuesto a tirar la toalla a nueve días del partido más importante de la temporada. De hecho, ya ha comenzado su proceso de recuperación en sesiones de mañana y tarde en la ciudad deportiva de Paterna. El futbolista está realizando tratamiento con los fisios y su objetivo es entrar en la semana de la final con las opciones intactas. Los médicos del club le hicieron pruebas el martes por la tarde después de una primera exploración médica. Este miércoles por la mañana volvió a someterse a más. La realidad es que hay lesión, que el jugador llega muy justo y que su presencia en la final es difícil, pero no es imposible. De momento, nadie se atreve a descartarlo.

El Valencia, de momento, no ha ofrecido ninguna información sobre el estado físico de Paulista. No hay parte médico. Lo único que ha quedado claro es que por actitud y mentalidad del futbolista no va a ver. «Con vosotros siempre», escribió este martes en su cuenta de Instagram, acompañando una fotografía del equipo con un símbolo de fuerza y un puño. La interpretación es libre, pero Gabriel está acostumbrado a este tipo de ‘milagros’. No sería la primera vez que se recupera en tiempo récord. El jugador hará todo lo posible para estar a disposición de Bordalás.