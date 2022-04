Con el marco de la final de la Copa del Rey como telón de fondo, la tensa relación entre el Valencia y la Real Federación Española de Fútbol manifiesta pocos signos de deshielo. Un desencuentro que tiene su punto de partida en la oposición del club de Mestalla al reparto comercial de la nueva Supercopa, que se remonta a 2019 y donde todavía no se ha llegado a una solución, en espera de las posibles maniobras judiciales del Valencia en los próximos meses. A esta polémica se le unen más episodios, salpicados de desplantes y ausencia de sintonía, como se ha escenificado en el reparto de entradas. De visita ayer en València, el presidente de la RFEF Luis Rubiales mostró un tono conciliador, con mensajes de móvil incluidos a Anil Murthy, para ir resolviendo cada conflicto, e incluso para participar del mecenazgo del nuevo estadio, con la candidatura del Mundial 2030 en el horizonte. El Valencia habría declinado sentarse a hablar, según la Federación, que de manera indirecta recela de la supuesta influencia de Javier Tebas, en las decisiones del club, en pleno pulso de LaLiga con la RFEF.

Respecto a la Supercopa, Rubiales quiso distinguir entre el «modelo competicional» de cuatro participantes, que el Valencia como campeón de Copa de 2019 denunció ante el CSD y el contencioso administrativo, «y que en ambos casos está juzgado y cerrado dando la razón a la RFEF» y el reparto comercial, con la asignación económica a cada club, de la que el Valencia anticipó una demanda «de la que no tenemos ninguna noticia». «Sólo ha habido un requerimiento de exhibición documental de los contratos vía juzgados que la RFEF entregó. Creemos que hay que tratar de buscar soluciones dialogadas, pero a día de hoy, no hay demandas. Esperemos que no la haya y pensamos que hemos actuado correctamente. Ojalá se reconduzca la situación y los dirigentes del Valencia se sentaran a dialogar que es lo que nos gustaría», prosiguió Rubiales. Desde la RFEF se entiende que el reparto económico del nuevo formato, siendo inferior al de Real Madrid y Barcelona, multiplicaba el caché recibido por el Valencia en amistosos internacionales (organizados por LaLiga) en Arabia Saudí. Una de las vías de diálogo ofrecidas habría consistido en un cupo mayor de entradas a cambio de firmar la paz con la Supercopa. Una posibilidad que el Valencia habría desestimado después de consultarlo con terceros.

Respecto al reparto de entradas para la final, Rubiales afirmó que la RFEF hizo «un esfuerzo renunciando a un porcentaje de las que nos corresponden para que le lleguen más a los aficionados» y detalló cronológicamente la ausencia de Murthy en la reunión final: «Se propuso en la primera reunión en la que vino, y por un tema burocrático se habló de una segunda reunión para el reparto de entradas que quedaba fijada para viernes. Se nos dijo más tarde que no vendrían y les dijimos que enviaran a alguien con firma para cualquier tipo de contingencia. Pero esto ya es pasado, y se ha solucionado. Hemos hablado también con algunos futbolistas para ayudarles porque también se han visto afectados por el reparto de entradas. Desde RFEF la idea es la de ayudar porque es el partido más bonito del mundo».

Preguntado por el convenio LaLiga Impulso, Rubiales fue tajante: «Es un fondo de inversión que viene a ganar dinero y pensamos que el acuerdo ilegal con La Liga es ilegal. Está aprobado por los 42 clubes que mañana serán otros». Según el plan, «el Valencia dejará de ingresar cientos de millones» por las renuncias anuales en los derechos de televisión. «La RFEF expresó en pandemia la idea de pedir un préstamo para el fútbol español pero justo dijeron que no se podían pignorar derechos. Se ha creado un órgano de Liga y CVC que vacía de contenidos los derechos que le pertenecen a la Liga, eso es ilegal. No se pueden prestar pesetas a duros. Van a desangrar al fútbol español sin ese 10%. Ese órgano estará presidido por Tebas sí o sí durante los próximos 7 años. CVC va a ganar 28.000 millones de euros y va a desangrar al fútbol español». Respecto al VAR, fuente de queja de la inmensa mayoría de clubes, Rubiales consideró que siendo un sistema sujeto a mejoras, el grado de perjuicios y beneficios es parejo en todos los equipos y se han eliminado acciones como los piscinazos.