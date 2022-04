El Valencia CF todavía se encuentra en posición de luchar por meterse en plaza europea vía Liga. El de José Bordalás es el único conjunto que tiene garantizada su presencia en competición continental quedando séptimo, una posición que ocupa el Villarreal CF y que está a cuatro puntos de distancia. El entrenador valencianista volvió a ser preguntado por si le da para pensar en la Copa del Rey y luchar hasta el final por apurar sus opciones vía Liga y no escondió su opinión al respecto de la brecha de nivel con respecto a otros equipos, poniendo al Submarino Amarillo como ejemplo.

«Está claro que no nos podemos comparar por plantilla con el Villarreal aunque por historia seamos mucho más grandes. La realidad actual ya la sabemos. Si queremos ver una realidad paralela, pues esta no es la nuestra», expuso el preparador alicantino, que confesó que le gustaría no solamente hablar de UEFA Champions League, sino también hablar de pugnar por el título.

La realidad que vive la entidad, no obstante, es otra. Bordalás ya ha expresado en diferentes ocasiones esta temporada que al equipo «le faltan cosas» y que «tiene limitaciones». A pesar de ello, el entrenador blanquinegro puso en valor la honestidad y el trabajo de sus jugadores: «El equipo compite y siempre intenta ganar los partidos. Vamos a intentar ganar a Osasuna para acercarnos a Athletic y Villarreal, dos grandes equipos», explicó el alicantino, que reconoció que les está costando encontrar su mejor versión en LaLiga y que no ha conseguido los resultados que querría después de los dos empates consecutivos contra el Cádiz CF y el Rayo Vallecano, ambos después del parón de selecciones y en los que el Valencia CF no ha conseguido encontrar su mejor versión en el apartado ofensivo.

Las cuentas de Europa

En la lucha por meterse en Europa vía Liga el Valencia CF será el primero en jugar. Cuando acabe el encuentro entre los blanquinegros y CA Osasuna empezará el choque entre Villarreal y Getafe CF en el Coliseum Alfonso Pérez, una salida complicada en la que los amarillos pueden dejarse puntos y convertir el partido previo a la final de La Cartuja y de las semifinales de Champions League en una puja por la séptima plaza con rotaciones en el once. El Athletic Club de Marcelino, tres puntos por encima del Valencia, por su parte, recibirá al Celta de Vigo en San Mamés el domingo por la tarde. Mirando hacia atrás con el retrovisor, no obstante, no hay que dejar de tener presente al propio Osasuna, que con el buen trabajo que está realizando de la mano de Jagoba Arrasate está a solamente un punto de los valencianistas y con la permanencia virtual asegurada y sin ninguna otra distracción en forma de competición juega sin presión con el sueño de apretar la zona media-alta y no renuncia a dar un susto a los equipo que pugnan por la séptima plaza. Mestalla da la oportunidad al Valencia de desembarazarse de los navarros.