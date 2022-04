A una semana de la final de la Copa del Rey que el Valencia disputará con el Real Betis el próximo sábado en el estadio de la Cartuja, la locura por adquirir entradas ha hecho aflorar en los foros de compraventa todo tipo de ‘vendedores’: desde aquellos que tienen entradas y quieren hacer el agosto aprovechando la situación, que es lo habitual en estos casos, hasta los timantes. Sí, hay estafadores estos días en el principal portal de mercadeo de entradas para la cita de Sevilla, tal como ha comprobado este periódico hasta en tres conversaciones distintas de whatsapp y otra muy sospechosa. El gancho es la publicación de anuncios ofreciendo entradas a un precio muy inferior al que ahora mismo marca la ley de la oferta y la demanda de la final de la Copa con todos los tickets ya prácticamente repartidos desde el principio. No hay billetes y sí muchísimas personas con un deseo voraz de entrar al estadio.

El precio medio de una entrada para la final de la Copa en la reventa de particulares en internet, ahora mismo, está en torno a los 600 euros. Por este precio se ofrecen entradas que pueden recogerse en Madrid y que pertenecen a la zona neutral del estadio, la tribuna central, donde se encuentran las localidades correspondientes a la Real Federación Española y que, algunos agraciados, venden ahora al triple de su coste original.

Mientras, abonados del Valencia CF que no van a asistir al partido ofrecen localidades a precios entre 500 y 800 euros, aunque el precio se aproxima más al segundo. No hay billetes más baratos, por mucho que uno bucee en internet. Bueno, sí que hay, concretamente a 150 euros. Pero son falsas. Levante-EMV se ha puesto en contacto con tres anunciantes que ofrecen los billetes a este precio. El primer supuesto vendedor nos deja un número de teléfono y nos invita a conversar con él por whatsapp. El primer contacto inspira confianza. Está todo pensado. La foto de perfil es la de un padre y un hijo, ambos con mascarilla, en el estadio de Mestalla, con carteles de ‘Lim go home’ en el paisaje de la grada. Todo muy normal. A la petición de hablar directamente por teléfono, se niega. Nos dice que no puede, que trabaja en un bar. Nos ofrece enviarnos por correo electrónico, en formato PDF, las dos entradas que solicitamos y que le envíemos el dinero a una cuenta. Primera sospecha. Las entradas de la final son térmicas y sólo sirven impresas en original en las taquillas de Mestalla, en este caso. Segunda sospecha: Nos dice que es de Valencia, pero que trabaja en Madrid, y que ese es el motivo por el que no puede quedar físicamente. Termina bloqueándonos. Su anuncio ha sido visitado por 14.142 personas. Alguno puede que pique.

Entre precios desorbitados, por encima de los 500 euros, otro anunciante ofrece dos entradas a 150 euros, como el primero. Son de la zona del Betis, aclara. Nos dice que es de Ayamonte (Huelva), casi en la frontera con Portugal, que paguemos la mitad y que vayamos a por ellas. Le decimos que no podemos viajar hasta el día del partido y se ofrece a enviarlas por correo postal, pero antes quiere cobrar. Nos negamos. Ni siquiera se ofrece a mostrar algún DNI, como sí ofreció el primero. Ante nuestra insistencia de negociar con mayores garantías, reacciona como el anterior: bloqueo inmediato. Un tercero se comunica con nosotros hasta 4 veces en las últimas 24 horas. Pide 150 euros. Le seguimos la conversación, pero sólo pide cobrar ‘una señal’. El resto son todo evasivas.

Volvemos a los revendedores reales, unos pocos abonados del Valencia CF que no irán a Sevilla por diferentes motivos. Pese a que las entradas no pueden cambiarse de titularidad, los que las compran tienen la plena confianza en que no les será pedida la documentación a la entrada al campo. No sucedió en la final de 2019 y no es lo habitual. Lo importante es tener el ticket y los vendedores lo saben. Hay quien ofrece una entrada a 5.000 euros “en la primera fila junto al palco”. Pero por 550 es posible encontrar aún en la zona del Valencia CF. El precio oficial para los que cumplían los requisitos (haber asistido al 80 % de los partidos de esta temporada y una fidelidad mínima de 8 años ininterrumpidos como abonado) era de entre 30 a 212 euros. El Valencia CF vendió 12.745 tickets.