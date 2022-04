Con la final de Copa del Rey a una semana vista. el Valencia afronta esta tarde ante Osasuna en Mestalla el primero de los dos partidos antes del duelo decisivo contra el Betis, que ya ocupa la atención de jugadores y aficionados. Lejos de ser un trámite, el conjunto de José Bordalás se juega en los siguientes seis puntos (el martes espera el Villarreal) las opciones europeas vía Liga, con la paradoja de tener que emplear a la fuerza las rotaciones para llegar fresco de cuerpo y mente a la Cartuja, a por la novena Copa. Será el último partido ante su público antes de la gran fiesta.

Restablecida la seguridad defensiva, el Valencia se ha encontrado de repente con un preocupante bloqueo de cara a puerta en los dos últimos partidos ante Cádiz y Rayo Vallecano, los que le deberían colocar en la pelea continental y reforzar la convicción grupal para derrotar a un Betis que llega como favorito a la final. La falta de puntería ha restado entusiasmo en el entorno y ha abierto un debate desde la tierra de nadie de la novena plaza ¿El problema del Valencia es de producción y de calidad de juego, no ha logrado Bordalás evolucionar el fútbol del equipo? ¿O la calidad y potencial del grupo es limitado, y no da para mucho más, como sugiere el técnico alicantino?

En su comparecencia de ayer, Bordalás volvió a remarcar una distancia de realismo entre las aspiraciones del Valencia y del Villarreal, distinguiendo entre el abolengo histórico de su equipo y la fortaleza de presente del conjunto de La Plana, solo distanciado en cuatro puntos en la tabla. En todo caso, de los resultados que los valencianistas cosechen, con rotaciones, en los dos partidos, quedará condicionada la expectativa, el humor, de la hinchada valencianista de cara a la final, y en el año de cohabitación más complicada con Peter Lim, con manifestaciones, irregularidad deportiva y el proyecto del nuevo estadio en su punto máximo de tensión institucional.

El punto de partida son los dos goles encajados en los siete últimos partidos de Liga, aunque el goteo de puntos sea lento. Una seguridad que Bordalás no quiere perder justo antes de la final, pero que deberá resistir la prueba de las rotaciones. Ante Osasuna, no será de la partida Gabriel Paulista, pilar fundamental en la zaga y que cayó lesionado en la última jornada frente al Rayo. Su presencia en la Cartuja no está asegurada al 100% y es una de tantas incógnitas que tendrá el «once» contra los rojillos. Más segura parece la presencia de Maxi Gómez, con un dedo del pie tocado pero sancionado para la final, por lo que puede dar descanso en línea de ataque a Gonçalo Guedes, al que hay que proteger en una urna de cristal antes de la final, o de un Hugo Duro cuyo juego ascendente y estadísticas goleadoras se han visto frenados en el último mes de competición.

Por su parte, Osasuna llega a Mestalla tranquilizado por haber superado la barrera psicológica de los solo un punto por debajo de los blanquinegros, y con esperanzas de entrar en el esprint final europeo, aunque la trayectoria del conjunto de Jagoba Arrasate a domicilio no parece alentadora. Las tres últimas salidas de El Sadar (que es un fortín) se han saldado con tres derrotas, con nueve goles en contra y solo uno a favor (1-0 frente a la Real Sociedad, 4-0 con el Barcelona, 4-1 ante el Betis). Manu Sánchez regresará en lugar de Cote, Darko o Javi Martínez podrían suceder a Íñigo Pérez en el centro del campo, las bandas serán para Chimy Ávila y Rubén García, y la punta para un Budimir con hambre de gol.