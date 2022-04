El entrenador del Valencia, José Bordalás, se quejó tras la derrota de su equipo en Mestalla del criterio del VAR en los partidos de su equipo e indicó que «parece que no funciona a favor del Valencia».

En ese sentido, Bordalás recordó que «en Bilbao, en Vallecas y en este no tuvimos suerte con el VAR». «Además, hay una posible segunda tarjeta a Torró que incomprensiblemente no pitó y el penalti no señalado a Bryan Gil. Es una realidad que cuando sucede a la inversa hablan del juego del Valencia o de los equipos de Bordalás. Es así», agregó.

En su lectura del partido, el entrenador alicantino comentó que el Osasuna hizo «una muy buena presión y nos ha faltado circular más rápido y luego en el segundo tiempo hemos empezado con ese penalti».

También consideró que a su equipo le faltó contundencia y que aunque lo intentaron tras el gol de penalti en el inicio de la segunda parte, el segundo tanto de Budimir frenó cualquier intento junto a algunas decisiones arbitrales. «Es una derrota que no esperábamos y ahora hay que centrarse en el partido del martes ante el Villarreal.No pensamos en una mala racha , ha sido una derrota inesperada y no creo que influya en la final de Copa del próximo sábado», apuntó Bordalás.

El técnico valencianista indicó que dio descanso a algunos jugadores con muchos minutos y tocados porque no querían asumir riesgos ya que «hay que llegar bien al partido del sábado, que es una final». «Estamos en Liga donde debemos estar, eso es así por méritos y deméritos, al igual que todos los equipos», añadió el entrendor del Valencia, que informo que e Guedes sufre una molestia cervical.

Bryan Gil se lamenta

El extremo del Valencia Bryan Gil lamentó que el colegiado del encuentro que les enfrentó este sábado al Osasuna no señalara penalti en una acción que protagonizó él pero, sobre todo, que no revisara una jugada que pudo cambiar un partido que acabó en derrota para los de Mestalla.

«Hay una jugada dudosa. Creo que hay contacto suficiente para pitar penalti. Él dice que no es suficiente para pitar penalti y que incluso le doy yo la patada pero lo que no entiendo como se toma la decisión tan rápido, en dos segundos, y luego se para el partido dos o tres minutos en otras», reflexionó en declaraciones a Movistar LaLiga.

Más allá de eso, el atacante reconoció que les faltó «contundencia» en el área rival. «Yo he tenido dos ocasiones y no las he metido», admitió Gil.

El jugador dijo que aunque «inconscientemente» puede que estén pensando en la final de la Copa del Rey del próximo sábado vio al equipo centrado. «También lo estaremos el martes ante el Villarreal. Hemos de intentar sacar los tres puntos. No nos tenemos que dar por vencidos en la Liga para llegar a Europa», reclamó.

Por su parte, el entrenador del Osasuna, Joseba Arrasate, celebró la permanencia: «Estamos salvados Es verdad que no tenemos ninguna obligación pero si mucha ilusión por subir en la clasificación», dijo ante los medios.