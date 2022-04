Para lo bueno y para lo malo, la Copa está muy presente en el Valencia CF. El equipo de Bordalás, ‘obligado’ nuevamente a formar con dos centrales con el fin de dar descanso a jugadores importantes, volvió a dejarse puntos en lo que fue un adiós casi definitivo a competición europea ‘vía liga’ ante Osasuna. Chimy Ávila y Ante Budimir enviaron los tres puntos dirección a El Sadar.

El Valencia CF saltó al césped del estadio de Mestalla bien plantado, haciéndose con el control del juego en los primeros compases y ahogando cualquier intento de Osasuna de salir con el balón jugado, pero sin concretar jugadas de peligro.

Con el paso de los minutos, Osasuna se deshizo ligeramente de la presión valencianista. Sin embargo, la primera ocasión que exigió a uno de los dos guardametas la protagonizó Uros Racic en el minuto 14. El serbio recibió en la frontal y probó con pierna izquierda un disparo que obligó a Sergio Herrera a estirarse.

Y tras 20 minutos de escasa propuesta ofensiva del cuadro navarro, Osasuna logró desperezarse mediante una jugada mal defendida del Valencia que terminó con el balón rebotando en Guillamón, al que solo el poste le salvó de abrir el marcador en su propia portería.

Los minutos más eléctricos del primer tiempo llegaron en el tramo final del mismo, cuando el Valencia pudo abrir la lata hasta en tres ocasiones en apenas tres minutos. Primero Foulquier, y más adelante Bryan Gil por partida doble, tuvieron el gol al alcance su mano, pero erraron en el último suspiro. En una de las dos ocasiones de las que dispuso, el de Barbate reclamó penalti con mucha insistencia.

No pudo ser menos halagüeña la vuelta de vestuarios para el Valencia CF. En la primera ocasión rojilla tras el descanso, la pizarra de Arrasate dio sus frutos. Chimy Ávila colgó un libre directo al área y el balón, tocado previamente por David García, golpeó en el brazo extendido de Foulquier. El propio Chimy no perdonó desde los once metros.

Desde el gol, Mestalla llevó en volandas al equipo y un simple córner forzado por Hélder Costa sirvió para despertar de nuevo el rugir de las gradas. En ese mismo córner Hugo Guillamón encontró el premio del gol, pero el VAR anuló el tanto después de comprobar que el canterano había rematado con el brazo. Minutos después Bryan volvió a disponer de otra ocasión clarísima, pero su disparo desde dentro del área se estrelló en el lateral de la red.

Inmersos en unos últimos 20 minutos de alto voltaje, Bordalás siguió ejecutando su plan de Copa y dio descanso a Bryan Gil, que cedió su lugar a Cheryshev. Ni un minuto había transcurrido desde el cambio cuando Osasuna, aprovechando el éxtasis valencianista potenciado por una afición entregada a la causa, volvió a pillar al Valencia desordenado en defensa y Budimir remató con maestría un centro por el costado izquierdo de Rubén García ante el que poco o nada pudo hacer Giorgi.

El Valencia no dejó de intentarlo y en el minuto 82 obtuvo el ansiado premio mediante un gol de Carlos Soler desde los once metros. Sin embargo, Osasuna hizo gala del oficio que tanto implora Bordalás y desactivó cualquier intento de remontada. El ímpetu y las ganas volvieron a ser insuficientes para un equipo que, una jornada más, demostró una falta de producción ofensiva preocupante a falta de siete días para el partido más importante de la temporada. A falta de seis jornadas para el final de LaLiga y tras esta derrota ante un rival directo, Osasuna completa el ‘sorpasso’ y deja el Valencia muy tocado de cara a la lucha final por los puestos europeos ‘vía liga’.