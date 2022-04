Con semblante de convencimiento, cargado de responsabilidad y rebosante de ilusión comparecía ayer José Bordalás ante los medios de comunicación en la previa a la gran final de La Cartuja. El encuentro es de una trascendencia brutal para el Valencia CF, por la dimensión social y de prestigio que tendría alzar la novena Copa del Rey y por ganarse un billete de acceso a la próxima edición de la UEFA Europa League. El entrenador valencianista es consciente de lo que hay en juego: «Me siento muy responsabilizado. Es mi primera temporada y me ha impactado la ilusión con la que se ha desplazado, tenemos una oportunidad única y estamos muy ilusionados».

Bordalás se siente en deuda con una afición a la que no deja de ensalzar: «Poco les podemos pedir. Desde aquí darles las gracias porque la respuesta está siendo increíble. En el partido estarán alentando al equipo. Lo estamos viendo en las horas previas. Antes de despegar, en el aeropuerto, un día laborable había mucha gente animando de cara a ese partido. Ojalá podamos darles la Copa», expuso un técnico que confesó percibir «optimismo» dentro de su equipo de cara a alzarse campeón.

Después de descolgarse de la lucha europea vía Liga, el objetivo de ganar el torneo del KO adquirió una mayor importancia: «Afortunadamente hemos conseguido estar en la final. Siempre aspiras a conseguir objetivos ambiciosos en un club con una magnífica historia y magnífica afición. Ahora toca afrontarla y disfrutarla. Siempre aspiré a que mi equipo estuviera lo más arriba posible», explicaba el entrenador, que quiere brindar al valencianismo un título más para sus vitrinas. Bordalás, de hecho, reiteró en diferentes ocasiones que prioriza la felicidad de la gente sobre la suya: «Hacer feliz a mucha gente trabajadora, que su vida es el Valencia es algo que merece la pena. Merece que demos un plus el poder darles esta alegría porque lo dan todo por su equipo. Mis fantasías van más encaminadas en ellos, que en mí», expuso el entrenador visiblemente emocionado por el apoyo que están recibiendo en las horas previas a la gran final.

Esta será su primera final como entrenador profesional, pero a lo largo de su carrera ha afrontado momentos de total trascendencia. «He vivido antes momentos que eran ‘finales’ para ascender (por ejemplo) a Primera. He disputado partidos que eran ser o no ser, que en definitiva eran una final. Nos jugábamos muchísimo. Ya tengo cierta experiencia en partidos de este calado con esta responsabilidad. Estoy tranquilo, bien y feliz», explicaba el técnico, que ya sabe lo que es preparar a un equipo para un partido de vida o muerte. Esta vez, eso sí, está en juego la opción de levantar metal por vez primera.

La calma de Gayà

La experiencia de la anterior final de Copa ante el Barcelona en 2019 y la ilusión por ganar un nuevo título y de paso salvar la temporada con el billete para Europa hacen que José Luis Gayá afronte la final de hoy con relativa tranquilidad y con todos los sentidos puestos en aspecto deportivo, sin dejarse influir por las declaraciones de Manuel Pellegrini, en las que avisaba a los suyos de las supuestas provocaciones y golpes que recibirían. «Al final son unas declaraciones que no tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido, no tiene sentido hablar de cosas que no han sucedido. Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo y si ellos ganan será porque juegan bien. Lo sabemos y vamos a convivir con ello», afirmó con rotundidad el capitán.

Menos aún quiere gastar energías en preocuparse del árbitro. «No hemos de entrar a decir nada. Ya hablé la semana pasada sobre lo que pensaba. El árbitro pitará lo que vea y no le influirá nada. Estamos aquí para ayudarlos».

Y es que por encima de todo está la convicción de que el equipo puede volver a València con la Copa. «Eso de que el Betis es favorito no sé realmente quién lo dice. En una final se igualan las fuerzas y nosotros somos un grandísimo equipo. Varios jugadores ya levantamos una Copa en 2019 cuando el Barça era el favorito. Nosotros tenemos que estar centrados en el partido, en cómo jugarles y contrarrestar a sus mejores jugadores».

El de Pedreguer sabe lo mucho que hay en juego, pero a su vez se muestra tranquilo y confiado en el buen partido del Valencia CF. «A la última final llegamos con la tranquilidad del trabajo hecho con el billete para la Champions y fuimos a disfrutarla. Este año en LaLiga estamos alejándonos de esas posiciones de Europa. Esa presión no nos tiene que afectar. Nos jugamos prácticamente toda la temporada en la final, pero esta presión es buena... ¡Bendita presión! Nos daría un título y nos brindaría la opción de estar en Europa el próximo año».

Y además, con la opción de poder levantar la Copa como capitán, uno de sus sueños. «El hecho de levantar la Copa sería algo increíble. Es algo que ni en el mejor sueño podía haber imaginado. Ojalá que sea así, poder ganar y llevar el título a València». Y más aún por una afición que está volcada con ellos. «El recibimiento y la despedida del aeropuerto han sido increíbles. La afición es un plus más. Cuando salgamos, sabemos que no estaremos solos. Hay una afición increíble detrás. La gente siempre ha estado con nosotros. Viniendo a Sevilla pensaba eso. Estos últimos años no han sido los mejores y la gente estuvo a nuestro lado. Solo por eso daremos todo para ganar».

Eso sí, el capitán sabe que aunque todos han de ser conscientes de que puede ser una oportunidad única, hay que mantener la calma. «Al final les tengo que transmitir tranquilidad. Les pediré que disfruten. Lo que hemos hecho ya es muy importante. Solo hay que ver la ilusión de la ciudad. Hemos de estar orgullosos. Ahora nos queda disfrutar. Intentarnos hacer un gran partido. Una final no sabemos cuándo vamos a poder volverla a jugar pero estoy tranquilo porque sé que el equipo lo dará todo. En nuestra cabeza está el poder hacer un buen partido y llevarnos la Copa».