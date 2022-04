Ambientazo en Mestalla para seguir la final

La ciudad de València se multiplicó por dos este sábado. Con miles de aficionados desplazados a Sevilla con entrada para presenciar el partido en el estadio de la Cartuja. Y con bastantes más que se quedaron en la capital del Turia. Y dos ‘Fan Zones’. Miles de ellos optaron por vivir y enviar sus buenas vibraciones al equipo desde el corazón del valencianismo en la ciudad, en la Fan Zone junto a Mestalla, en el histórico recinto del rastro, o lo que es lo mismo, el parking de la zona norte del coliseo blanquinegro.

Mientras en Sevilla llovía a cántaros sobre una Fan Zone convertida en barrizal en la isla de La Cartuja, en València los seguidores disfrutaron de un día primaveral, con sol, aunque con viento, unas condiciones ideales tras varias semanas en las que la lluvia ha dado poca tregua. Y la fiesta, al igual que en la capital hispalense, no se detuvo durante horas, hasta pasada la medianoche al cierre de esta edición.

Camisetas del València de todas las épocas, bufandas no solo conmemorativas de esta final, gorras, caras pintadas con los colores de la Senyera, banderas, música y cánticos, y cómo no la peluca taronja popularizada por Jaume Ortí, fueron los rasgos distintivos elegidos por los seguidores para transmitir su fuerza a kilómetros de distancia a los Gayá, Soler, Paulista, Guedes y demás hombres de Bordalás. Todos ellos con muchas ganas de pasarlo bien, celebrar una nueva final y brindar por la novena Copa. Eso sí, con deportividad, buen rollo, y germanor, pues no faltó algún que otro aficionado del Real Betis.

La Fan Zone del València en Mestalla abrió sus puertas a las 17:00 horas, con entrada gratuita y una gran oferta gastronómica para recargar las pilas durante horas y evitar que flaquearan las fuerzas y los ánimos. No faltaron los sorteos, el photocall y arte en directo, así como diferentes acciones de los patrocinadores del Valencia CF, actuaciones en directo para amenizar la espera, y las conexiones en directo con el Estadio de La Cartuja, así como desde las 22.00 horas la proyección del partido en 70 metros de pantallas gigantes que tanta cola había traído con Mediaset durante los últimos días. Las Fan Zone de Sevilla y València unieron sus fuerzas con esas conexiones en directo y en las redes sociales con los hashtags #ADNBroncoyCopero y #ADNVCF.