La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad recibió ayer el informe final del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) analizando los avales presentados por el Valencia CF para la finalización del Nou Mestalla. Las conclusiones del informe, tras haberse realizado un exhaustivo análisis de las garantías aportadas por la entidad en la presentación del último proyecto para retomar las obras del estadio, concluyen en que no hay garantías suficientes para aceptar como válidos los avales presentados por el Valencia CF. El escrito evidencia, por lo tanto, que las garantías aportadas por la entidad para retomar las obras del estadio no constituyen en este momento una garantía eficaz, motivo por el que el IVF se ha declinado por tumbar los avales y bloquear de nuevo el proceso. Además, el informe determina que se requiere una mayor concreción en términos, condiciones y compromisos firmes y que para ello es necesario que se aporte documentación adicional.

El informe del IVF deja clara dos cosas. Las garantías de CVC son creíbles, pero no cubren toda la inversión y, por tanto, los técnicos necesitan todavía más información. Las garantías financieras son insuficientes porque CVC se trata de un documento de adhesión, mientras que el resto son promesas (líneas de créditos) que se tienen que cubrir con activos no esenciales. No hay garantías.

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, con Aracadi España al frente, solicitó hace unos días al IVF el informe económico sobre últimos documentos presentados por el club a modo de proyecto ‘definitivo’ para retomar las obras. La viabilidad del proyecto se argumentaba, únicamente y en palabras del director del IVF Manuel Illueca, «si el Valencia CF tiene comprometidos los recursos financieros suficientes como para poder comenzar la obra».

Arcadi España y su equipo de trabajo afirmaron hace algo más de un mes que el IVF era el organismo necesario para analizar bien las garantías presentadas por el Valencia CF. «Cuentan con expertos para analizar los avales y la viabilidad de los proyectos para que nos den una respuesta». Finalmente esta ha llegado en forma de negativa. La realidad es que el Valencia CF, a fecha de hoy, no tiene los avales suficientes para acabar la obra del Nou Mestalla, tal y como se ha comprometido.

El Valencia CF solicitó hace unos días una reunión con el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Arcadi España, y con el Conseller de Economía Rafa Climent, para seguir avanzando en el tema del Nou Mestalla. Ya hay una fecha para el encuentro entre las dos partes. Será el martes 3 de mayo. Está previsto que Anil Murthy, presidente del Valencia CF y los consellers de Economía, Rafa Climent, y de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, debatan al respecto tras el informe del IVF.

Territorio se reunirá antes

La Conselleria de Política Territorial se reunirá de forma interna el lunes, un día antes de que verse las caras con el Valencia. En esa reunión previa está prevista la presencia del director del IVF Manuel Illueca. Territorio tiene claro que, independientemente de lo que suceda el martes en la reunión, le comunicarán a la entidad de Mestalla que el informe económico presentado no se ajusta a lo requerido, se exigirá una modificación y se pedirá al club volver presentarlo por registro de entrada.

El IVA en los pagos a agentes

El Valencia recurrirá el fallo de la Audiencia Nacional a su recurso contra la interpretación que en su día hizo el Tribunal Económico Administrativo Central por deducirse el IVA en sus pagos a representantes de futbolistas y que le obligaría a abonar 2,23 millones.