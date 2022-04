Respecto al encuentro, José Bordalás comentó que «cada partido es muy distinto. Nos enfrentamos a un Levante que ha mejorado notablemente y se está jugando muchísimo. Será un partido difícil, nada que ver con la primera vuelta. Va a ser un partido disputado y tenemos que competir al máximo nivel si queremos una victoria». Por su parte, Alessio Lisci explicó que «es un partido importantísimo. Enfrentarse al Valencia siempre tiene un sabor especial pero mañana la prioridad es la clasificación. Lo que necesitamos es la salvación».

Respecto al ‘estilo Bordalás’, el italiano expuso que «se puede estar más o menos de acuerdo pero da resultados. No es cuestión de compartirlo o no sino de que dé éxitos».

El derbi valenciano cada año es un partido de rivalidad sana y de ‘germanor’. Alessio Lisci, en referencia a esa competencia entre ambos equipos, explicó que «eso es lo bonito del fútbol» y que las circunstancias de ambos equipos no tienen por qué cambiar nada: «Si soy el Valencia salgo al campo a intentar descender al Levante. Lo tengo más claro que el agua, el fútbol es así. Esas rivalidades tienen que existir, es lo bonito del fútbol. Los derbis molan porque hay rivalidad, sin esas rivalidades el fútbol no molaría tanto. En la vida me imaginaría que el Valencia nos dejara ganar y nosotros tampoco lo haríamos».

Bordalás, por su parte, dejó claro que no estaba de acuerdo con las palabras de Alessio y matizó su postura: «Mi opinión es totalmente distinta. Yo afronto los partidos para ganarlos, yo no deseo el mal del Levante». Sin embargo, sí expuso que saldrán a por los tres puntos: «Mi obligación como entrenador del Valencia CF es preparar el partido para ganarlo al margen de lo que pase después. Cuando un equipo desciende es porque ha tenido un déficit a lo largo del campeonato, no por un partido.

Ambos entrenadores quisieron transmitir u mensaje a su afición. Bordalás comentó que su «sentimiento ahora mismo es que tenemos una deuda por el comportamiento de la afición y el sentimiento con su equipo». En su caso, Alessio transmitió que «Les doy las gracias de antemano como siempre y les recuerdo el día de Granada. Mañana van a asumir un rol clave porque habrá minutos de dificultad y necesitamos que el equipo se sienta arropado por ellos».