Varios centenares de aficionados acudieron a la protesta convocada desde la plataforma Libertad Valencia CF en la Avenida de Suecia, esta vez con permiso de Delegación del Gobierno. Dentro de Mestalla también se sucedieron los cánticos en contra de la gestión de Peter Lim.

La derrota del Valencia en la final de la Copa del Rey ante el Betis ha dejado un panorama aún más sombrío para el valencianismo de cara a la planificación para la próxima temporada. Con la economía del club cogida con pinzas, las renovaciones pendientes de los dos grandes estandartes del equipo, José Luis Gayà y Carlos Soler, y una inestabilidad generalizada, el valencianismo tiene motivos para hacer más ruído frente a las dudas graves que genera el máximo accionista, Peter Lim. Y así se pudo oir bien claro al término del partido frente a la fachada de Mestalla.

La marcha granota

Por otra parte, tras dos visitas a Mestalla a puerta cerrada, la parroquia granota se movilizó para acompañar al Levante en el Derbi. Un millar de aficionados se dieron cita en el feudo valencianista y buena parte de ellos rescataron la tradicional marcha a pie desde el Ciutat de València hasta el estadio blanquinegro para ir calentando motores. En ella se escuchó algún cántico de ‘Musho Betis’, en recuerdo a la final de la Copa del Rey.

«Musho Beti» y «A Segunda, oé»

Era el día más difícil de la temporada. Tardó Mestalla en llenarse. Tardará años en superar la fatídica tanda de penaltis de La Cartuja. Pero el valencianismo es muy grande. Respondió en la grada el día que no apetecía ir al campo y recibió al equipo con una sobrecogedora ovación mientras se proyectaban imágenes de la grada de la final de Copa en el videomarcador. Los jugadores devolvieron los aplausos. Fue un «GRACIAS» a dos bandas. Uno por el apoyo en la grada. Otro por el compromiso en el campo. Y fue una tarde de emociones. Contra la RFEF a grito de «¡Corrupción en la Federación!» y contra Meriton con los clásicos «¡Peter, vete ya!» y «¡Anil, canalla, fuera de Mestalla!». La vida sigue igual. Y seguirá mientras la propiedad no se vaya.

El Derbi dejó más momentos. Soler y Guedes se llevaron más que una ovación. No solo fueron aplausos. Mestalla se puso en pie y coreó sus nombres. Sonó especial. Porque hay ganas de disfrutarlos. Porque sobre todo hay miedo a que los vendan. Mestalla también aprovechó para pedir la continuidad de Hugo Duro y para dar ánimos a Yunus Musah por aquel penalti que se atrevió a tirar y que siempre le acompañará. El Valencia no ganó, pero Mestalla celebró algo. La consagración de Giorgi Mamardashvili. El georgiano ya es ídolo en Mestalla. No hubo Copa, no habrá Europa, pero hay portero. Y pronto habrá Derbi. Mestalla solo cantó «¡A segunda, oé, a Segunda, oé!» cuando los ánimos estaban muy caldeados tras el cartel de las peñas levantinistas con el mensaje ‘Les finals es guanyen’, con letras verdiblancas. Antes buena parte de la afición reprobó el cántico. Una lección más de la mejor afición del mundo.