El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, valoró este martes las conclusiones tras la reunión en el Palau de la Generalitat con Economía y Territorio por el futuro del Nou Mestalla. La intención inicial del encuentro era el de acercar posturas entre las consellerias y el club y desbloquear la situación para retomar las obras del campo. La realidad es que los políticos han tenido o la mano a la entidad a fin de encontrar una solución para el estadio.

"La reunión ha ido muy bien. Estamos muy cerca, pero el acuerdo está cada vez más cerca con el mismo proyecto que presentamos la última vez. Se han despejado simplemente dudas", expresó el dirigente valencianista tras abandonar la reunión. "Los técnicos están ahí para seguir trabajando y estamos muy cerca. Estoy optimista", añadió.

Anil Murthy aseguró que "los políticos me han trasladado predisposición para trabajar con el mismo objetivo de acabar el campo". La voluntad política era clara: Más allá de la caducidad de la ATE, el club podía mantener algunos de los beneficios urbanísticos incluidos en la misma siempre y cuando mostrara documentos sobre el proyecto sin ambigüedades y por registro de entrada, comprometiéndose a unos mínimos exigibles y en su día acordados.

"El campo está ahí desde hace más de 13 años y es el momento de acabarlo por el club, por la ciudad, por todos. Tenemos que disfrutar del nuevo campo", afirmó Murthy, que también se apresuró a confirmar que desde las instituciones "no nos han exigido cambiar muchas cosas" sobre el último proyecto presentado y que, por el momento, no cuenta con el OK de las instituciones por las garantías aportadas desde la entidad en torno a los avales.

Cabe resaltar que, en su día, se llegó a ciertos mínimos -que son los que ahora se exigen desde la Generalitat- para mediante la ATE garantizar las obras del estadio. Entre algunos de los puntos se encontraba el aforo. Anil fue tajante al respecto. "El aforo del campo puede ir hasta las 70.000 localidades". Por último, sobre las fechas previstas y la opción de retomar las obras en octubre, el presidente zanjó: "Las fechas se mantienen. Están trabajando en ello".

La sintonía positiva con las instituciones también fue confirmada por el arquitecto del proyecto, Mark Fenwick. El ingeniero, con prisa tras concluir la reunión porque tenía que marcharse a la estación de AVE, se limitó a no responder las cuestiones de los periodistas salvo una. "La reunión ha sido muy positiva". No sería la primera vez en la que el Valencia CF muestra su optimismo mientras sigue mostrándose lejos de los requisitos mínimos con los que obtendría las facilidades urbanísticas para retomar las obras.