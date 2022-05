Por la cabeza de Carlos Soler continúa pasando quedarse en el Valencia. Su postura no ha cambiado en este largo y cada vez más pesado proceso de renovación que está en marcha desde el verano pasado. Los meses van pasando sin avances en la negociación, cada vez son más los grandes de Europa que llaman a su puerta, pero la prioridad del futbolista por encima de todo sigue siendo renovar. Eso sí, como reconoció el propio Soler públicamente en su entrevista a SUPER, siempre y cuando la propiedad cumpla con unas «condiciones» que desgraciadamente cada día parecen más inalcanzables por la no-clasificación para las competiciones europeas.

El actual estado de la renovación no invita al optimismo. La realidad es que las diferencias económicas entre las dos partes siguen siendo importantes. El club inició las negociaciones dispuesto a hacer un esfuerzo económico para retener a Soler, pero puede que no sea suficiente. Los caminos de uno y otro van en diferentes direcciones hasta el punto que el club duda de si realmente será capaz de retenerlo. Otro de los puntos que separa a Soler del Valencia es el proyecto deportivo. El futbolista echa de menos la estabilidad que tienen otros clubes y es consciente de que si se queda no jugará competición europea la próxima temporada. Aún así, el Valencia a día de hoy sigue siendo su primera opción.

Soler, de familia y entorno de amigos valencianista, ha sido muy claro desde que comenzó su proceso de renovación. Hace un mes, se sinceró más que nunca en declaraciones a SUPER. «Yo estoy tranquilo. Sé que se está trabajando tanto mi parte, mis representantes, como mi familia y yo y el club y lo que tenga que ser será y se verá. A mí me gustaría continuar, pero se tienen que dar las condiciones. El club sabe lo que pedimos, no lo que pedimos, sino lo que creemos que sería bueno para continuar y para mí estar en tu casa, con tu gente, con tus amigos, en el club de tu vida... con siete años llegué, son 18 años y cada vez que lo pienso no me lo creo que sean tantos años... sería súper especial renovar», afirmaba. Dudar de la transparencia de Carlos y su sentimiento y respeto al escudo del Valencia es no conocerlo.