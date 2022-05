Todo sigue igual. Es el resumen de la reunión entre las Consellerias de Política Territorial y Economía con el Valencia CF. Una cita que se celebró este martes en el Palau de la Generalitat y que fue la más concurrida hasta ahora de todas. Sin embargo, pese a que el club ha insistido en mantener su vigencia y en la suficiencia de las garantías, la hoja de ruta se mantiene intacta. Es decir, más allá de la reunión, el escenario es prácticamente igual al que había en la previa a la reunión de este martes.El expediente de caducidad de la ATE sigue en marcha y es irreversible. Dentro del plazo máximo de 8 meses que hay estipulado, se llevará al Pleno del Consell para su aprobación en julio, antes del verano. Pase lo que pase, ahí ya no hay vuelta atrás. De hecho, Anil Murthy, a la salida del Palau de la Generalitat, cuando fue preguntado por si el estadio seguía adelante «con o sin ATE» no fue claro ni conciso. Evidentemente.La única posibilidad abierta en este momento, tal y como marca la ley, para que el Valencia CF conserve todas o una parte de las ventajas de la ATE bajo otra herramienta urbanística es que el proyecto de estadio cumpla con los requisitos del Ayuntamiento en cuanto a aforo y otros puntos importantes y que las garantías financieras sean suficientes. Ninguna de las dos cosas ocurre ahora mismo después de que los informes tanto de Urbanismo como del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), respectivamente, hayan sido negativos.El siguiente paso es que desde las Consellerias se conceda un trámite de audiencia al Valencia CF para que cumpla con lo que se le solicita. Este proceso no tiene plazos, aunque para evitar un limbo jurídico, la idea es que no se dilate más allá del verano para hacerlo coincidir con el final de la ATE. A la espera del Ayuntamiento, el último informe del IVF apunta no solo a la insuficiencia de las cartas de intenciones presentadas como garantía. También solicita conocer el contrato de CVC, ya que a pesar de que esos 80 millones son lo más sólido de la documentación, lo único que se ha aportado y se conoce al respecto es un documento de adhesión. Meriton necesita avalar unos 30-35 millones para acabar las obras del estadio que, por el momento, siguen paralizadas.

Una solución que no llega El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, valoró a la salida del Palau de la Generalitat las conclusiones tras la reunión con Economía y Territorio por el futuro del Nou Mestalla. La intención inicial del encuentro era el de acercar posturas entre las consellerias y el club para desbloquear la situación y así retomar las obras del campo. La realidad es que los políticos han tendido la mano a la entidad a fin de encontrar una solución para el estadio. Así lo ha reconocido el presidente. «La reunión ha ido muy bien. Estamos muy cerca, pero el acuerdo está cada vez más cerca con el mismo proyecto que presentamos la última vez. Se han despejado simplemente dudas», expresó el dirigente valencianista tras abandonar la reunión. «Los técnicos están ahí para seguir trabajando y estamos muy cerca. Estoy optimista», añadió. Anil Murthy aseguró que «los políticos me han trasladado predisposición para trabajar con el mismo objetivo de acabar el campo». La voluntad política era clara: Más allá de la caducidad de la ATE, el club podía mantener algunos de los beneficios urbanísticos incluidos en la misma siempre y cuando mostrara documentos sobre el proyecto sin ambigüedades y por registro de entrada, comprometiéndose a unos mínimos exigibles y en su día acordados. A pesar de eso, la realidad es que en la reunión, a pesar de la postura de cierta fuerza que intentó tener el Valencia, nada ha cambiado. Todo sigue en el mismo punto. El club tiene que hacer modificaciones en su proyecto y si eso no sucede no se iniciarán las obras del estadio situado en Cortes Valencianas. Parece en ese sentido, la enésima ocasión en la que el Valencia toma el discurso que parece interesar y la realidad es distinta. A pesar incluso de haber llevado a un representante de LaLiga, las autoridades no se mueven. Y es que el organismo del fútbol español sigue tratando de presionar para que los políticos cedan. «Estamos convencidos de que el nuevo estadio es una gran iniciativa para el Valencia CF, que le dará una mayor visibilidad a nivel nacional e internacional. Sabemos que ha presentado a las instituciones locales y regionales un proyecto muy completo, que cuenta con el beneplácito del equipo técnico de LaLiga y por eso confiamos en que todos los implicados: instituciones, medios de comunicación y en general la sociedad valenciana empujen en pro de la consecución de este estadio tan necesario para el club y beneficioso para todos». Eso sin embargo no ha surtido efecto. Tampoco las discrepancias, que las ha habido y las hay, entre Compromís y el PSPV y que le daban algo de esperanza a un Valencia CF. En cualquier caso, la entidad tiene la solución si de verdad quiere: cumplir con lo que está escrito. «El campo está ahí desde hace más de 13 años y es el momento de acabarlo por el club, por la ciudad, por todos. Tenemos que disfrutar del nuevo campo», afirmó Murthy, que también se apresuró a confirmar que desde las instituciones «no nos han exigido cambiar muchas cosas» sobre el último proyecto presentado y que, por el momento, no cuenta con el OK de las instituciones por las garantías aportadas desde la entidad en torno a los avales. Cabe resaltar que, en su día, se llegó a ciertos mínimos -que son los que ahora se exigen desde la Generalitat- para mediante la ATE garantizar las obras del estadio. Entre algunos de los puntos se encontraba el aforo. Anil fue tajante al respecto. «El aforo del campo puede ir hasta las 70.000 localidades». Por último, sobre las fechas previstas y la opción de retomar las obras en octubre, el presidente zanjó: «Las fechas se mantienen. Están trabajando en ello». La sintonía positiva con las instituciones también fue confirmada por el arquitecto del proyecto, Mark Fenwick. El ingeniero, con prisa tras concluir la reunión porque tenía que marcharse a la estación de AVE, se limitó a no responder las cuestiones de los periodistas salvo una. «La reunión ha sido muy positiva». No sería la primera vez en la que el Valencia CF muestra su optimismo mientras sigue mostrándose lejos de los requisitos mínimos con los que obtendría las facilidades urbanísticas para retomar las obras.