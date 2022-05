¿Qué ha pasado con la renovación de Hugo Guillamón? Es una de las muchas preguntas que se hace el valencianismo en plena incertidumbre por el proyecto de la próxima temporada 2022/23. El joven futbolista del Valencia CF tenía pactada su renovación a mediados del mes de marzo. Había acuerdo con el club e incluso existía la orden de empezar a redactar los contratos. Solo faltaba el OK de Peter Lim y la firma con Anil Murthy en las oficinas del club. Casi dos meses después, la realidad es que la renovación de Guillamón está parada. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que semanas antes de que se disputará la final de la Copa del Rey del 23 de abril desde Singapur se comunicó que no había luz verde a la renovación.

La renovación de Hugo ha pasado de pactada a parada. Lo bueno es que las dos partes son optimistas y esperan poder cerrarla definitivamente y firmarla en las próximas semanas antes de que acabe la temporada a finales de mayo o de que el futbolista se marche de vacaciones después de sus compromisos de junio con la selección española. El Valencia mantiene abiertos los contactos con las agentes de Hugo y sigue confiando en que Hugo se convierta en la primera renovación del verano. Por el futbolista no va a ser. La prioridad de Guillamón siempre fue renovar con el Valencia por encima de otros clubes españoles y europeos que llamaron a su puerta. El jugador tuvo claro desde un principio que su futuro pasaba y pasa por el Valencia.

La predisposición de las dos partes sigue siendo llegar a un acuerdo. Hugo quiere quedarse y el Valencia cuenta con él. En principio no tiene que haber problema. Lo que pasa es que el hecho de no haber firmado en su día su renovación ha provocado un cambio de escenario. El contexto no es el mismo ahora que a mediados de marzo. Por el camino, Hugo ha debutado con la selección española absoluta a las órdenes de Luis Enrique (su cotización ha aumentado), el Valencia ha perdido matemáticamente todas sus opciones de disputar competición europea la próxima temporada (entrará menos dinero para invertir) y, además, el futuro de José Bordalás está en el aire. Y no es una cuestión menor porque Hugo ha sido una de las grandes apuestas del entrenador esta temporada como central y sobre todo como mediocentro defensivo ante la ausencia del fichaje del ‘6’. La prueba es que, de momento, es el segundo jugador más utilizado de la plantilla (2.797) por encima de Carlos Soler (2.618) y solo por detrás de Gonçalo Guedes (2.897). El Valencia no puede dilatar más esta situación de riesgo con Hugo porque el jugador, como sucede con sus capitanes José Luis Gayà y Carlos Soler, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2023. Ninguna renovación está cerrada y, por tanto, los tres jugadores de la casa serán libres para negociar con cualquier otro club desde el 1 de enero. Dentro de solo ocho meses.

Lo bueno para el valencianismo es que la prioridad de los tres futbolistas es quedarse. Por la cabeza de Guillamón ( el más joven de los tres) solo pasa seguir creciendo en el Valencia. Ya lo dejó claro en su entrevista a Levante-EMV desde la ciudad del fútbol de Las Rozas: «Problemas no va a haber ninguno. Yo estoy tranquilo. Mi entorno está tranquilo y el Valencia también. Yo siempre he sido claro con ese tema. He crecido en el Valencia para mí jugar en el Valencia siempre va a ser lo máximo».

El jugador está tranquilo a pesar del retraso en la hoja de ruta prevista para su renovación. Su única preocupación ahora mismo es acabar la temporada con buen sabor de boca y llevar al Valencia lo más arriba posible de la clasificación.