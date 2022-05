La rueda de prensa de José Bordalás previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao giró alrededor de la temporada que viene. Con el equipo ya sin prácticamente opciones de jugar competición europea la próxima temporada, las miradas están puestas en el futuro con asuntos como la continuidad del entrenador, las ventas del verano y los refuerzos de la plantilla encima de la mesa y la incertidumbre de qué sucederá cuando el curso ponga punto y final. El preparador alicantino, que ya ha manifestado en repetidas ocasiones a lo largo del curso que el Valencia es un equipo grande y debe mirar al mercado en consecuencia.

El técnico, que dejó claro que acepta la situación de necesidad de vender jugadores de la entidad, sí señaló el perfil de fichajes que quiere y lo hizo con un término repetido en diferentes ocasiones: «Jugadores nivel Valencia CF», explicó un Bordalás que no concibe que una entidad como la valencianista se siga debilitando cada temporada.

«Confío plenamente que se traerán jugadores del nivel Valencia CF, los grandes clubes tratan de mejorar cada temporada y aquí tiene que ser así porque si no se puede pagar muy caro. El objetivo tiene que ser crecer. El balance de la temporada es muy positivo pero no hay que tentar a la suerte y mejorar la plantilla para pelear por objetivos más grandes», desarrolló el entrenador valencianista, que quiere que la plantilla dé un salto de calidad para esta vez sí luchar por meterse en Europa. Y es que para el técnico blanquinegro el sitio de un club como el Valencia está en jugar cada temporada competiciones continentales.

«Se está trabajando, imagino, en ese perfil de jugador para poder dar ese salto y pelear por puestos europeos. Imagino, porque si no será muy complicado y lo hemos visto esta temporada. Nos hacen falta más cosas», espetó con contundencia Bordalás, que confesó no haber hablado todavía de nombres propios y que lo hará en las próximas semanas, pero sí defendió la capacidad de la actual estructura deportiva para acometer las reformas necesarias en la plantilla de cara al próximo curso.

Asimismo, no solamente recalcó que la plantilla tiene que mejorarse porque «estamos hablando del Valencia» y el club «tiene que estar entre los mejores», sino que también alertó del peligro de no hacerlo: «Si te debilitas cada año difícilmente puedes estar entre los mejores». Las últimas cuentas del club arrojaron una necesidad de venta por valor superior a 30 millones. Bordalás no es ajeno a esta realidad y confesó que el club ya le ha manifestado que este mercado veraniego será obligado dar bajas en la plantilla y que ya sabe cuáles son los principales candidatos, pero que deben salir «por cantidades importantes».

«Mi intención es seguir»

La primera piedra del equipo del año que viene es el entrenador y desde la rueda de prensa previa al partido contra el Levante UD se está hablando y mucho sobre la continuidad del técnico. Esta vez Bordalás fue algo más claro: «Tengo contrato con el club y mi pensamiento es estar con el Valencia la próxima temporada. Pero sí es verdad que hay cosas que mejorar, porque no hemos sido capaces de pelear por puestos europeos y este club debe pelear por esos puestos. Me queda un año y mi intención es cumplirlo, pero la realidad es la que es», expuso el alicantino, que si bien es cierto que expresó su voluntad por seguir en el banquillo de Mestalla siempre apostilló la obligación del club de mejorar la plantilla de cara al próximo curso