La rueda de prensa de José Bordalás tras el empate en San Mamés fue muy tensa, de hecho saltaron chispas. Parte de los periodistas de Bilbao practicaron un acoso y derribo hacia el entrenador del Valencia CF, monopolizando la comparecencia en cuestionar el estilo de juego del técnico alicantino uno y otra vez. En concreto salieron a la palestra las constantes pérdidas de tiempo que desde algunos sectores se le achacan a los equipos de Bordalás. No obstante el entrenador del Valencia también tuvo tiempo para denunciar insultos y cánticos contra su persona. «A mí no me hace ninguna gracia que me insulten. Cuando hay algún insulto por parte de un jugador o un cuerpo técnico se sanciona. Te cantan y te insultan y no pasa nada», comenzó el alicantino antes de disparar contra los que le acusan nuevamente de perder tiempo intencionadamente. Algo que todavía colea por el lado rojiblanco desde la ida de semis de Copa. A partir de ahí a excepción de un par de preguntas todas versaron hacia el mismo lado. A medida que se hacían las preguntas, Bordalás fruncía el ceño, endurecía el discurso y se defendía: «Veo partidos que se hacen en el descuento y no pasa nada. Cuando lo hace mi equipo, se critica. El Madrid en Champions marcó el tercer gol y prácticamente no se jugó. Lo vemos en cada partido. No son órdenes mías pero hago los cambios cuando considero. Al final esto es así cuando un equipo está sometido quizá demora algo más. También es interpretación por esa corriente que hay contra mi equipo. No nos sorprende» e insistió para cerrar: «No. Es por personas como usted. No voy a entrar en ese juego. Eso es lo sencillo cuando no se gana siempre se achaca a lo mismo. ¿Se acordó de Bordalás cuando estaba viendo el Madrid - City? Cuando lo hace mi equipo se habla de todo esto, cuando es a la inversa no se habla».

Foulquier critica al árbitro Foulquier fue el encargado de hablar a pie de campo tras el duelo. El valencianista se mostró muy crítico con la decisión del Díaz de Mera de no expulsar a Dani García tras su «agresión» a Ilaix Moriba en la primera mitad. Tanto es así que Marcelino García Toral cambió al mediocentro del Athletic tras el descanso. «Mamardashvili nos ha salvado una vez más. Creo que también el árbitro ha perdonado una tarjeta roja directa a Dani García que era una agresión a Ilaix. Estamos acostumbrados, pero el equipo ha respondido y ha seguido», denunció Foulquier que destacó el trabajo del equipo para sumar un punto en San Mamés: «Cada punto hay que sudar para ganarlo. Es un punto muy complicado».