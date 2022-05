Malas noticias y preocupación para el Valencia CF. Gabriel Paulista tuvo que abandonar el terreno de juego a poco del descanso. El brasileño sufrió una lesión en el tobillo y necesitó la asistencia de la camilla para salir del campo. El central hispano brasileño sufrió una fuerte torcedura en el tobillo derecho en una carrera para defender a Iñaki Williams. La lesión llegó en una acción fortuita. Rápidamente y con ostensibles gestos de dolor, Paulista pidió que salieran los asistentes médicos para atenderle. Aunque intentó recuperarse en la banda unos minutos y pidió que no hiciera el cambio, finalmente salió Hugo Guillamón en su lugar. El técnico reconstruyó al equipo con la vuelta de Mouctar Diakhaby al centro de la defensa y la entrada del ‘6’ en el centro del campo. Paulista se someterá a pruebas médicas en las próximas horas para conocer el alcance de la lesión. Aunque la lesión no sea grave, solo quedan dos semanas de competición el central puede haber dicho adiós a la temporada. Solo quedan tres partidos contra el Betis (martes), Espanyol (domingo) y Celta de Vigo la semana que viene.

Bordalás actualizó en sala de prensa el estado físico del central tras la lesión. El técnico espera que la lesión no sea grave. «Se le dobló el tobillo en una acción fea. Confiemos en no sea nada grave. Ahora cuando se ha enfriado no podía pisar e iba en muletas», dijo el entrenador valencianista.